Попал в больницу. Усик показал, как выглядит его лицо после 111 пропущенных ударов в голову от Фьюри. Фото

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) не смог сразу прийти на пресс-конференцию после боя против Тайсона Фьюри. Нашему соотечественнику пришлось посетить больницу, куда его отправили с подозрением на перелом челюсти.

Лишь спустя некоторое время украинец вместе с командой смог принять участие в традиционном общении с журналистами, показав, как он выглядит спустя час после поединка.

Согласно статистике встречи, британский супертяж выполнил 496 ударов, из которых попали в цель 157. При этом 46 были удары по корпусу.

После боя Усик выглядел уставшим, с небольшим количеством гематом на голове. Над правой бровью было заметно заклеенное рассечение.

Как сообщал OBOZ.UA, битва Усик – Фьюри прошла дистанцию в 12 раундов и завершилась раздельным решением судей. Наш соотечественник стал первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе в эпоху четырех поясов.

В тот момент, когда ринг-анонсер Майкл Баффер, объявляя победителя, на английском выкрикнул "From Ukaine!" ("Из Украины"), у Усика от волнения подкосились ноги.

Александр третий в истории абсолютный чемпион в двух весовых категориях. До этого он владел всеми титулами в крузервейте.

До украинского бойца только Наоя Инуе и Теренс Кроуфорд становились абсолютными чемпионами в двух дивизионах.

Отметим, что гимн Украины собрал овации зала в Эр-Рияде. Зрители на трибунах Kingdom Arena в Эр-Рияде восторженно аплодировали и Александру и нашей стране.

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