Усика отстранили от бокса после победы над Фьюри

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) не сможет проводить тренировки и поединки в ближайшие полтора месяца. Наш соотечественник был отстранен от бокса после боя с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО), в котором он завоевал все пояса дивизионе.

Соответствующее решение вынес Британский совет по контролю за боксом, говорится на авторитетном портале BoxRec. Усик отстранен от занятий спортом до 2 июля, а его лицензия приостановлена. Причины такого шага организации неизвестны, однако очевидно, что они связаны с повреждениями, которые наш соотечественник получил в бою 18 мая.

В частности, на видео, которое украинский чемпион записал для всей страны, можно увидеть многочисленные гематомы и синяки на лице боксера. Отметим, что отстранение спортсменов после боев – традиционное правило для мира бокса. Оно направлено на заботу о здоровье бойцов. В то же время подобные санкции в отношении Фьюри на BoxRec не значатся.

Известно, что Усик был госпитализирован после боя с Тайсоном Фьюри. Промоутер Александр Красюк рассказал детали травмы челюсти боксера.

Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей – 115:112, 113:114, 114:113. После поединка британец назвал войну в Украине одной из причин своего поражения. Тайсон также выразил желание посетить Украину.

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) тремя словами отреагировал на победу соотечественника. А в России триумф украинца назвали победой "всего славянского народа".

Стало известно, Усик лишится титула абсолютного чемпиона мира до начала лета. Это решение привело в бешенство британца Тони Белью.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри рассказал, что его больше всего обрадовало в бою с Александром Усиком. Также было опубликовано новое видео нокдауна британца в бою с украинцем. В Англии заговорили о том, что Цыганский король завершит карьеру после поражения.

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