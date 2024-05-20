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Усика отстранили от бокса после победы над Фьюри

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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Усика отстранили от бокса после победы над Фьюри

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) не сможет проводить тренировки и поединки в ближайшие полтора месяца. Наш соотечественник был отстранен от бокса после боя с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО), в котором он завоевал все пояса дивизионе.

Соответствующее решение вынес Британский совет по контролю за боксом, говорится на авторитетном портале BoxRec. Усик отстранен от занятий спортом до 2 июля, а его лицензия приостановлена. Причины такого шага организации неизвестны, однако очевидно, что они связаны с повреждениями, которые наш соотечественник получил в бою 18 мая.

Усика отстранили от бокса после победы над Фьюри
Усика отстранили от бокса после победы над Фьюри

В частности, на видео, которое украинский чемпион записал для всей страны, можно увидеть многочисленные гематомы и синяки на лице боксера. Отметим, что отстранение спортсменов после боев – традиционное правило для мира бокса. Оно направлено на заботу о здоровье бойцов. В то же время подобные санкции в отношении Фьюри на BoxRec не значатся.

Усика отстранили от бокса после победы над Фьюри
Усика отстранили от бокса после победы над Фьюри

Известно, что Усик был госпитализирован после боя с Тайсоном Фьюри. Промоутер Александр Красюк рассказал детали травмы челюсти боксера.

Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей – 115:112, 113:114, 114:113. После поединка британец назвал войну в Украине одной из причин своего поражения. Тайсон также выразил желание посетить Украину.

Усика отстранили от бокса после победы над Фьюри
Усика отстранили от бокса после победы над Фьюри

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) тремя словами отреагировал на победу соотечественника. А в России триумф украинца назвали победой "всего славянского народа".

Стало известно, Усик лишится титула абсолютного чемпиона мира до начала лета. Это решение привело в бешенство британца Тони Белью.

Усика отстранили от бокса после победы над Фьюри
Усика отстранили от бокса после победы над Фьюри

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри рассказал, что его больше всего обрадовало в бою с Александром Усиком. Также было опубликовано новое видео нокдауна британца в бою с украинцем. В Англии заговорили о том, что Цыганский король завершит карьеру после поражения.

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