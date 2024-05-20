Был ли перелом? Стали известны подробности травмы Усика в бою с Фьюри

Промоутер Александр Красюк опроверг информацию о том, что Александр Усик (22-0, 14 КО) получил перелом челюсти в поединке против Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО). По словам представителя украинского боксера, аравийский доктор настаивал на срочной госпитализации украинца.

Об этом Красюк заявил в интервью YouTube-каналу Boxing King Media. Промоутер добавил, что Усик не хотел пропускать общение с журналистами после своей победы над Тайсоном и посетил госпиталь уже после пресс-конференции. Обследование не показало серьезных травм у боксера.

"После боя в раздевалку зашел местный доктор, чтобы провести осмотр. Усик сказал, что испытывает дискомфорт с верхней челюстью. По словам доктора, это очень чувствительная зона и может быть все, что угодно. И Усика должны были обследовать, как можно скорее. Но после боя боксер много должен много чего – пройти допинг, пообщаться с прессой и т.д. Мы сказали Усику, что нужно пропустить пресс-конференцию, потому что доктор настаивает на госпитализации, скорая уже приехала. Но Усик сказал, что должен выполнить свои обязательства. Это несерьезная травма, просто дискомфорт. После пресс-конференции мы побывали в больнице. Его осмотрели и сказали, что все будет нормально через неделю", – сказал Красюк.

Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей – 115:112, 113:114, 114:113. После поединка британец назвал войну в Украине одной из причин своего поражения. Тайсон также выразил желание посетить Украину.

В то же время решение рефери Марка Нельсона зафиксировать нокдаун Тайсону в девятом раунде вызвало критику со стороны экспертов. Усик сразу после поединка был госпитализирован.

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) тремя словами отреагировал на победу соотечественника. А в России триумф украинца назвали победой "всего славянского народа".

Стало известно, Усик лишится титула абсолютного чемпиона мира до начала лета. Это решение привело в бешенство британца Тони Белью.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри рассказал, что его больше всего обрадовало в бою с Александром Усиком. Также было опубликовано новое видео нокдауна британца в бою с украинцем.

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