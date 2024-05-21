Усика могли арестовать за то, что он сделал после боя с Фьюри. Видео

Абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри перекрестился, а затем повесил на шею крест. Так как поединок проходил Ер-Рияде, то у украинского боксера могли возникнуть серьезные проблемы.

В Саудовской Аравии запрещено все, что связано с христианством: храмы, обряды, школы. 99% граждан исповедуют ислам. За переход из ислама в христианство предусмотрена даже смертная казнь.

Небольшое послабление делают лишь иностранцам, но и тут власти с большой неохотой идут на уступки.

В августе прошлого года португальский форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду едва не был арестован за то, что перекрестился в полуфинале Лиги чемпионов арабских стран против "Аль-Шорты".

38-летний капитан сборной Португалии забил единственный и победный гол с пенальти, после чего на эмоциях сделал этот христианский жест.

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