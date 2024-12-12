Орбан [+Сийярто] объективно нужен Украине и миру, ибо кроме него — никто из Евросоюза не способен общаться и с Трампом, и с Си, и с путиным, и с Зеленским.

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Это уникальное свойство начальника Венгрии нужно использовать и ценить, обращая потенциально опасного врага (особенно при необходимости консенсуса и в ЕС, и в НАТО!) если не в друга, то хотя бы в полезного нейтрала-переговорщика.

Так что надо не брезговать (фи, кака!), а привлекать его к решению наших проблем и, насколько возможно, активно с ним работать. Ведь Орбан это и Трамп, и Си, и пуйло в одном лице, и других таких лиц в Евросоюзе нет.

Кстати, напомню; столь уникальная особенность опасна и для него самого, ибо он всем нужен, но если упадёт — никто ему не поможет. Как никто в своё время не помог единственному его предшественнику в уникальной ипостаси "мостик между всеми", каким был в брежневские времена Чаушеску. Через него советский союз общался по деликатным вопросам и с Западом, и даже с Израилем, но печальный конец главного румына — общеизвестен.

Всему своё время, так что не нужно уникально полезного травить ДОСРОЧНО.