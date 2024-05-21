Нокдаун Усика в бою с Фьюри нашли на картине XVIII века. Фотофакт

Момент, случившийся в 9-м раунде поединка за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри вызвал бурный ажиотаж в социальных сетях. Болельщики нашли схожесть нокдауна от украинца с картиной художника Джозефа Райта "Старик и смерть".

Произведение, написанное в 1773 году одним из самых известных английских художников, находится в музее "Уодсворт Атенеум" в Хартфорде, штат Коннектикут (США). Ее сюжет довольно очевиден: старик отшатывается в ужасе перед скелетом, который пришедшую символизирует смерть. История взята из басни Эзопа с тем же названием.

Зеркальное отображение репродукции полностью повторило собой скриншот из боя Усик – Фьюри, когда украинцу немного не хватило, чтобы победить досрочно. На поразительное сходство обратил внимание пользователь ArtButSports у себя в аккаунте соцсети Х (бывшая Twitter).

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая в Эр-Рияде Усик победил британского обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) и стал первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе в эпоху четырех поясов.

В тот момент, когда ринг-анонсер Майкл Баффер, объявляя победителя, на английском выкрикнул From Ukaine! ("Из Украины"), у Усика от волнения подкосились ноги.

Александр третий в истории абсолютный чемпион в двух весовых категориях. До этого он владел всеми титулами в крузервейте.

Позже Усик показал, как выглядит его лицо после 111 пропущенных ударов в голову от Фьюри. На пресс-конференцию Саша пришел с опозданием из-за посещения врача.

На следующий день стало известно, что Александр пробудет абсолютным чемпионом лишь до 1 июня 2024 года. Международная боксерская федерация (IBF) заберет пояс, так как обязательная защита титула против Филиппа Хрговича просрочена.

Спустя некоторое время стало известно, что судья использовал малоизвестное правило в бою Усик – Фьюри.

20 мая Усик был отстранен от бокса и не сможет проводить какие-либо тренировки и поединки в ближайшие полтора месяца. На видео, которое украинский чемпион записал для всей страны, можно было увидеть многочисленные гематомы и синяки на его лице.

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