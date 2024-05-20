'Просто благодарен': Фьюри признался, чем его больше всего порадовал бой с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) назвал феерическим поединок против Александра Усика 922-0, 14 КО), в котором потерпел поражение решением судей. Цыганский король, как называют британца, подчеркнул, что больше всего счастлив из-за отсутствия у соперников серьезных травм.

Об этом сам Фьюри заявил в интервью порталу Boxing Scene. Экс-обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) отметил, что сейчас и он, и Александр будут проводить время со своими семьями и восстанавливаться, а затем, вероятно, еще раз сойдутся в ринге в реванше.

"Я очень счастлив. На мой взгляд, я сделал все, что мог, и думал, что выиграл бой, но случилось то, что случилось. Я доволен выступлением. Нам обоим заплатили, и мы оба едем домой к своим прекрасным женам и детям, вот в чем дело. Мы устроили шоу для болельщиков. Усику – 37. Мне почти 36. Мы уже не маленькие дети. Мы находимся на закате карьеры и проводим блестящие бои, поэтому я горжусь собой. Я просто благодарен, что оба вышли из ринга целыми и невредимыми, и мы переходим к следующей странице", – сказал Фьюри.

После поединка британец назвал войну в Украине одной из причин своего поражения. Тайсон также выразил желание посетить Украину.

В то же время решение рефери Марка Нельсона зафиксировать нокдаун Тайсону в девятом раунде вызвало критику со стороны экспертов. Усик сразу после поединка был госпитализирован.

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) тремя словами отреагировал на победу соотечественника. А в России триумф украинца назвали победой "всего славянского народа".

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик лишится титула абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе до начала лета. Также было опубликовано новое видео нокдауна Тайсона Фьюри в бою с украинцем.

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