С 2025 года в Шенген вступят еще две страны Евросоюза: с кем отменит проверки ЕС

С 1 января 2025 года Румыния и Болгария станут полноправными членами Шенгенской зоны, переговоры о чем начались в 2012 году. Это означает, что на сухопутных границах этих стран со странами Шенгенского соглашения отменят пограничный контроль.

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Соответствующее решение министры внутренних дел стран-членов Европейского Союза приняли 12 декабря. Об этом сообщили в официальном аккаунте председательства Венгрии в Совете ЕС.

"Министры внутренних дел только что приняли решение об отмене контроля внутренних сухопутных границ с Болгарией и Румынией и между ними с 1 января 2025 года. Большая победа для Болгарии, Румынии и всей Европы", – говорится в сообщении.

Решение было утверждено единогласно. Австрия, которая до недавнего времени выступала против этого из-за высокого уровня нелегальной миграции в Болгарии и Румынии, на днях сняла свое вето.

Решение Совета ЕС поддержали в Еврокомиссии. Членство Румынии и Болгарии усилит Евросоюз и сделает его еще более объединенным, считают в организации.

"Этот важный шаг завершает полное вхождение обеих стран в Шенгенскую зону. Это не только укрепляет Шенгенскую зону, но и еще больше укрепляет внутренний рынок, увеличивает поездки, торговлю и туризм. Прочная Шенгенская зона укрепляет единство ЕС и делает ЕС сильнее в глобальном масштабе", – отметили в ЕК.

Совет ЕС одобрил решение принять Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону в декабре 2023 года. А с 31 марта 2024-го, когда был отменен контроль на внутренних воздушных и морских границах, начал действовать "воздушный" и "морской" Шенген.

"Сегодня день радости для всех болгар, румын и всего нашего Союза. Оба государства-члена полностью присоединятся к крупнейшей в мире зоне свободного передвижения. Это важно для всех нас, европейских граждан и предприятий. Вместе мы пожнем плоды более сильного и более объединенного Евросоюза", – прокомментировала решение президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На данный момент в Шенгенскую зону входят 29 европейских стран. Болгария и Румыния вошли в ЕС 18 лет назад, а переговоры об их вступлении в Шенген начались спустя пять лет.

Также OBOZ.UA сообщал, что в 2025 году Болгария планирует перейти на евро. Переходный период будет длиться один месяц, когда и лев, и евро будут законным платежным средством – в это время Центральный банк обеспечит бесплатный обмен львов на евро, а в течение года после введения евро цены будут отображаться в обеих валютах.

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