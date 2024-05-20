'Хотел бы посетить Украину': Фьюри после боя обратился к Усику

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) выразил желание посетить Украину и провести отпуск вместе с семье Александра Усика (22-0, 14 КО), которому он проиграл бой 18 мая. Цыганский король, как называют британца, также пригласил нашего соотечественника в родной Моркам.

Об этом Фьюри заявил во время общения с Усиком после завершения поединка в Эр-Рияде, а видео опубликовал телеканал TNT Sports на своей странице в социальной сети Instagram. Тайсон поблагодарил Александра за красивый бой и отметил, что был бы рад приехать в нашу страну.

"Александр, спасибо тебе, братан. Ты очень сильный, ты очень добрый человек. Ты – мой брат во Христе. Я хотел бы приехать в Украину со своей семьей и провести отпуск с твоей семьей, а ты приезжай ко мне домой и проведи отпуск со мной", – сказал Фьюри.

В ответ Усик заявил, что не видит в этом никаких проблем и принял предложение британского боксера, с которым в октябре должен провести матч-реванш. 18 мая украинец выиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе раздельным решением судей.

После поединка Фьюри назвал войну в Украине одной из причин своего поражения. В то же время решение рефери Марка Нельсона зафиксировать нокдаун Тайсону в девятом раунде вызвало критику со стороны экспертов. Усик сразу после поединка был госпитализирован.

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) тремя словами отреагировал на победу соотечественника.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик лишится титула абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе до начала лета.

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