Усик лишится титула абсолютного чемпиона мира

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и WBC в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) пробудет абсолютным чемпионом лишь до 1 июня 2024 года. Как сообщает ESPN, Международная боксерская федерация (IBF) заберет пояс, так как обязательная защита титула против Филиппа Хрговича просрочена.

Поскольку Усик свой ближайший бой проведет вновь с Тайсоном Фьюри, Александр будет лишен титула накануне боя обязательного претендента Филиппа Хрговича с Даниэлем Дюбуа 1 июня.

На кону повторного боя Усика и Тайсона, который запланирован на 12-13 октября, будут стоять только три чемпионских пояса. Не звание абсолюта.

14 мая промоутер Усика Александр Красюк, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что не получали официальное решение IBF.

"Обычно это происходит следующим образом: после боя, когда объявляется победитель, IBF обязывает победителя встретиться с обязательным претендентом. Если чемпион отказывается от встречи с обязательным претендентом, он лишается пояса, и назначается новый бой. Обычно так и бывает, но мы должны подождать и посмотреть, как будут развиваться события в этот раз", – заявил Красюк.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Эр-Рияде победил британского обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) и стал первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе в эпоху четырех поясов.

В тот момент, когда ринг-анонсер Майкл Баффер, объявляя победителя, на английском выкрикнул From Ukaine! ("Из Украины"), у Усика от волнения подкосились ноги.

Александр третий в истории абсолютный чемпион в двух весовых категориях. До этого он владел всеми титулами в крузервейте.

Позже Усик показал, как выглядит его лицо после 111 пропущенных ударов в голову от Фьюри. На пресс-конференцию Саша пришел с опозданием из-за посещения врача.

Спустя сутки чемпион мира IBF в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) восхитился работой своего друга и кума, несколькими словами прокомментировав победу над Тайсоном Фьюри.

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