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Усик лишится титула абсолютного чемпиона мира

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
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Усик лишится титула абсолютного чемпиона мира

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и WBC в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) пробудет абсолютным чемпионом лишь до 1 июня 2024 года. Как сообщает ESPN, Международная боксерская федерация (IBF) заберет пояс, так как обязательная защита титула против Филиппа Хрговича просрочена.

Поскольку Усик свой ближайший бой проведет вновь с Тайсоном Фьюри, Александр будет лишен титула накануне боя обязательного претендента Филиппа Хрговича с Даниэлем Дюбуа 1 июня.

На кону повторного боя Усика и Тайсона, который запланирован на 12-13 октября, будут стоять только три чемпионских пояса. Не звание абсолюта.

Усик лишится титула абсолютного чемпиона мира

14 мая промоутер Усика Александр Красюк, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что не получали официальное решение IBF.

"Обычно это происходит следующим образом: после боя, когда объявляется победитель, IBF обязывает победителя встретиться с обязательным претендентом. Если чемпион отказывается от встречи с обязательным претендентом, он лишается пояса, и назначается новый бой. Обычно так и бывает, но мы должны подождать и посмотреть, как будут развиваться события в этот раз", – заявил Красюк.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Эр-Рияде победил британского обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) и стал первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе в эпоху четырех поясов.

Усик лишится титула абсолютного чемпиона мира

В тот момент, когда ринг-анонсер Майкл Баффер, объявляя победителя, на английском выкрикнул From Ukaine! ("Из Украины"), у Усика от волнения подкосились ноги.

Александр третий в истории абсолютный чемпион в двух весовых категориях. До этого он владел всеми титулами в крузервейте.

Усик лишится титула абсолютного чемпиона мира

Позже Усик показал, как выглядит его лицо после 111 пропущенных ударов в голову от Фьюри. На пресс-конференцию Саша пришел с опозданием из-за посещения врача.

Усик лишится титула абсолютного чемпиона мира

Спустя сутки чемпион мира IBF в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) восхитился работой своего друга и кума, несколькими словами прокомментировав победу над Тайсоном Фьюри.

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