У Зеленского ответили, готова ли Украина к переговорам с Россией

Пока Украина не готова к диалогу с Россией по поводу завершения войны в контексте сильных переговорных позиций. Силам обороны не хватает вооружений, также у Киева нет четких гарантий того, что агрессор через два-три года не нападет снова.

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Поэтому сегодня партнерам доносится мнение, почему так важно усилить украинское государство. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью проекту "Карп'як на Суспільному".

"А вообще нужно разбивать российские нарративы, что якобы Украина хотела войны. Украина не хотела ее и никак Россию не провоцировала. РФ пришла сюда не защищать кого-то, ведь она не защищает даже свою территорию", – подчеркнул он.

По его словам, российскому диктатору Путину важно продолжать агрессию на территории Украины. Поэтому для начала переговоров Киев должен быть сильным, и тогда он сможет говорить с Москвой на равных.

"Потому что все, что сейчас звучит из Кремля, – это язык ультиматумов", – сказал чиновник.

Также он считает, что избранный президентом США Дональд Трамп "точно хочет прекратить войну в Украине". По мнению главы ОПУ, республиканец "стремится достичь справедливого мира и с уважением относится к Украине".

Ранее президент Владимир Зеленский допустил возможность дипломатического решения вопросов установления мира. В то же время он заявил, что для Украины неприемлемо юридическое признание оккупированных территорий российскими.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что переговоры между Украиной и Россией могут начаться уже этой зимой. По его словам, Варшава будет играть важную роль в этом диалоге из-за того, что с 1 января страна будет председательствовать в Евросоюзе.

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