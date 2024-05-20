Судья использовал малоизвестное правило в бою Усик – Фьюри

Промоутер Эдди Хирн высмеял боксеров и болельщиков, которые раскритиковали рефери боя Александра Усика (22-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) за фиксацию нокдауна британца в девятом раунде. Многие возмутились решению Марка Нельсона начать отсчет в тот момент, когда британец не находился на канвасе ринга, не дав украинцу добить соперника.

В комментарии Box Nation Хирн напомнил о малоизвестном правиле, согласно которому рефери должен зафиксировать нокдаун в том случае, если боксера от падения удерживают лишь канаты, и начать отсчет до 8, а не 10. Представитель Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) также похвалил Нельсона за то, что вмешался в ситуацию.

"Я видел так много бойцов, которые говорили: "Это смешно, он не упал, а вы все равно дали ему отсчет". Когда канаты не дают вам упасть, рефери может дать отсчет до восьми. По сути, это нокдаун, потому что канаты удерживают вас от падения. И этого не знают даже бойцы. Это смешно! Фьюри гоняли по всему рингу, это невероятно, не могу поверить в то, что он не упал. Я верю, что в Великобритании есть много рефери, которые бы закончили бой, но я думаю, что он принял правильное решение", – сказал Хирн.

Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей – 115:112, 113:114, 114:113. После поединка британец назвал войну в Украине одной из причин своего поражения. Тайсон также выразил желание посетить Украину.

В то же время решение рефери Марка Нельсона зафиксировать нокдаун Тайсону в девятом раунде вызвало критику со стороны экспертов. Усик сразу после поединка был госпитализирован. Промоутер Александр Красюк рассказал детали травмы нашего боксера.

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) тремя словами отреагировал на победу соотечественника. А в России триумф украинца назвали победой "всего славянского народа".

Стало известно, Усик лишится титула абсолютного чемпиона мира до начала лета. Это решение привело в бешенство британца Тони Белью.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри рассказал, что его больше всего обрадовало в бою с Александром Усиком. Также было опубликовано новое видео нокдауна британца в бою с украинцем.

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