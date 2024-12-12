Рождественский стол подорожал почти на 50%: сколько потратят украинцы в этом году на 12 традиционных блюд

В 2024 году приготовление традиционного рождественского стола из 12 блюд обойдется в 1365 гривен, что на 41% больше, чем в прошлом. Самыми дорогими блюдами жареная рыба, кутья и борщ, однако украинцы сохраняют традиции даже в сложных условиях.

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Об этом рассказал директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко. Стоимость такого стола в прошлом году составила 970 гривен. Удорожание обусловлено экономическими последствиями войны и ростом цен на продукты питания.

Основные блюда и их стоимость

кутья (175,05 грн);

Кутья является символическим блюдом, которое готовят из пшеницы, мака, меда, орехов и изюма. Самыми дорогими ингредиентами стали:

мак – 68,5 грн за 200 г;

орехи грецкие – 44,89 грн за 100 г;

изюм – 21,73 грн за 100 г.

Основной ингредиент, пшеничная крупа стоит 21,30 грн за 400 г. А 100 г меда – 16,90 грн.

компот (105,36 грн);

Для компота используют сушеные яблоки, груши и чернослив. Готовый набор из 600 г фруктов для приготовления 2 л напитка обойдется в 105,36 грн.

жареная рыба (306,97 грн);

Самое дорогое блюдо рождественского стола. За 2 кг живого карпа придется заплатить 301 грн, а еще 5,97 грн – за 200 грамм муки.

борщ с фасолью (131,94 грн);

Традиционный постный борщ готовится из фасоли, овощей и томатной пасты. Овощи стоят:

картофель (362 г) – 12,59 грн;

капуста (300 г) – 12,66 грн;

свекла (800 г) – 16,15 грн.

Самой дорогой составляющей является фасоль. В этом году она стоит – 43,53 грн за 300 г.

винегрет (67,75 грн);

Салат из отварных овощей и соленых огурцов. Самый дорогой ингредиент – бочковые огурцы за 21,40 грн. (200 г).

вареники с картофелем (50,06 грн);

Для приготовления 1,5 кг вареников понадобится 1 кг картофеля (34,77 грн.). Также понадобится 500 г муки (14,93 грн.).

вареники с вишней (69,74 грн);

Традиционное постное блюдо, в котором основную стоимость составляют замороженные вишни. В этом году они стоят 54,45 грн. за 300 г.

тушеная капуста (109,88 грн);

Готовится из капусты, моркови и лука. Самый дорогой компонент – шампиньоны, которые стоят 43,88 грн за 300 г.

жареный картофель (45,19 грн);

Одно из самых простых и доступных блюд. Картофель (1 кг) стоит 34,77 грн, а 100 г масла – 7,76 грн.

соление (117 грн);

На праздничном столе присутствуют соленые огурцы (42 грн. за 400 г). А также квашеная капуста (75 грн. за 500 г).

свежие овощи (134 грн).

Огурцы (70 грн. за 500 г) и помидоры (64 грн. за 500 г) остаются дорогими даже зимой. Среди других традиционных блюд есть тушеная капуста, песни вареники и свежие овощи.

Стоимость праздничного стола 2024 значительно выросла из-за инфляции, увеличения расходов на логистику и аграрное производство в условиях войны. Однако даже в это непростое время традиции остаются важной частью украинской культуры, поддерживающей единство нации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на продукты питания в Украине в ноябре выросли на 4% за месяц и на 14,4% за год, больше подорожали яйца (+54,6%) и овощи (+13,7%). В то же время, фрукты и сахар немного подешевели – на 1,5% и 1,3% соответственно.

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