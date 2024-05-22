Фьюри принял решение по реваншу с Усиком – СМИ

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) намерен активировать пункт о реванше в контракте на бо с Александром Усиком (22-0, 14 КО). Цыганский король, как называют британца, хочет побить украинца и отобрать у него завоеванные пояса в поединка 18 мая.

Об этом информирует iFL TV на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Второй поединок украинца и британца запланирован на середину осени – ориентировочной датой выбрана суббота, 12 октября.

При этом на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, так как до 1 июня Усика лишат пояса Международной федерации бокса (IBF). Это решение привело в бешенство британца Тони Белью. Титул разыграют Филип Хргович (17-0, 14 КО) и Даниель Дюбуа (20-2, 19 КО).

18 мая Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей – 115:112, 113:114, 114:113. Тайсон также выразил желание посетить Украину.

Решение рефери Марка Нельсона зафиксировать нокдаун Тайсону вызвало критику со стороны экспертов. В то же время стало известно о малоизвестном правиле, которым воспользовался рефери.

Украинец по итогам боя был отстранен от бокса по медицинским причинам. Он был госпитализирован после поединка. Промоутер Александр Красюк рассказал о деталях травмы челюсти украинца.

Позже стало известно, что Усика могли арестовать в Саудовской Аравии после боя. А нокдаун в поединке был обнаружен на картине XVIII века.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри рассказал, что его больше всего обрадовало в бою с Александром Усиком. Также было опубликовано новое видео нокдауна британца в бою с украинцем. В Англии заговорили о том, что Цыганский король завершит карьеру после поражения.

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