Лишение Усика звания абсолютного чемпиона мира привело в бешенство Белью

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью возмутился лишению Александра Усика (22-0, 14 КО) пояса Международной федерации бокса (IBF) после победы над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Британец назвал это событие, которое произойдет в ближайшее две недели, позорным.

Об этом Белью написан на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Бывший соперник украинского боксера обвинил IBF в несправедливом отношении к новому абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе и призвал организацию не допускать ошибки.

"Вот почему мой великий вид спорта стреляет себе в ногу! Зачем Усик должен освобождать пояс? Он – лучший супертяжеловес планеты, и он только что это показал. Пусть он проведет реванш с Фьюри или подерется с другим претендентом на пояс. Все очень просто! Возмущает политика этого спорта", – подчеркнул Белью.

Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей – 115:112, 113:114, 114:113. После поединка британец назвал войну в Украине одной из причин своего поражения. Тайсон также выразил желание посетить Украину.

В то же время решение рефери Марка Нельсона зафиксировать нокдаун Тайсону в девятом раунде вызвало критику со стороны экспертов. Усик сразу после поединка был госпитализирован.

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) тремя словами отреагировал на победу соотечественника. А в России триумф украинца назвали победой "всего славянского народа".

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри рассказал, что его больше всего обрадовало в бою с Александром Усиком. Также было опубликовано новое видео нокдауна британца в бою с украинцем.

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