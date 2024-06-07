Стало известно, сколько заработал бой Усик – Фьюри

Поединок Александра Усика (22-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе 18 мая собрал 50 миллионов долларов на продаже платных трансляций по системе "плати и смотри" (pay-per-view). При этом большинство покупок на показ поединка был совершен в Великобритании.

Об этом информирует ESPN. По данным американского телеканала, было куплено 1,5 миллиона трансляций, что является одним из рекордных показателей в истории. 40 миллионов долларов организаторам боя из Саудовской Аравии принесли спонсорские соглашения, а еще три составил доход от продаже билетов.

До этого Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Также украинец назвал самый сложный момент боя с британцем. Кроме того, наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

В Саудовской Аравии уже официально огласили дату второго боя Усика и Фьюри. Были названы гонорары реванша боксеров. Ожидается, что в повторном бое изменят правила бокса.

До этого новозеландский супертяж Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) развеял главный миф о слабости украинца. А россиянин Олег Тактаров назвал результаты поединков Александра и Тайсона сфабрикованными.

Промоутер Боб Арум отметил, что не считает украинца сильнейшим боксером в мире. Также с реваншем Усика и Фьюри возник неожиданный поворот. Это случилось после того, как хорват Филипп Хргович (17-1, 14 КО) проиграл британцу Даниелю Дюбуа (21-2, 20 КО).

Международная федерация бокса (IBF) сделала новое заявление по вопросу лишения украинского боксера титула абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также стала известна причина отстранения украинца от бокса. Кроме того, появился первый прогноз букмекеров на повторную битву Усика и Фьюри.

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