Усик отстранен от бокса: названа причина

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) отстранен от бокса по медицинским показаниям, сообщает в социальной сети Х инсайдер The Athletic Майк Коппинджер со ссылкой на президента Ближневосточной боксерской комиссии Хосе Мохана. Украинец не сможет боксировать до 2 июля.

Коппинджер также рассказал, что изначально реванш Усик - Фьюри был запланирован на 12 октября, но глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх перенес его на 21 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая в Эр-Рияде Усик победил чемпиона WBC Тайсона Фьюри и стал обладателем поясов WBA, WBO, IBF и WBC в супертяжелом весе.

После поединка украинский чемпион записал видео для всей страны, где показал свои многочисленные гематомы и синяки на лице.

Известно, что Усик был госпитализирован после боя с Тайсоном Фьюри. Промоутер Александр Красюк рассказал детали травмы челюсти боксера.

19 мая стало известно, что Усик пробудет абсолютным чемпионом лишь до 1 июня 2024 года, так как обязательная защита титула IBF против Филиппа Хрговича просрочена.

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