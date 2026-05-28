Стало известно, когда Усик проведет следующий бой

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) планирует вернуться на профессиональный ринг до конца нынешнего года. Соперником нашего соотечественника должен стать обладатель временного пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Агит Кабайел (27-0, 19 КО).

Об этом сообщил президент WBC Маурисио Сулейман, информирует официальный сайт организации. По словам функционера, противостояния украинца и немца станет одним из самых грандиозных событий в мире бокса в нынешнем году. При этом он ничего не сказал о возможном лишении Усика пояса в случает отказаться драться с Кабайелом.

"Агит – временный чемпион WBC и обязательный претендент на бой с Александром Усиком. Он заслужил это. Три года назад он участвовал грандиозном турнире супертяжей в Саудовской Аравии и победил всех, включая Фрэнка Санчеса, который сам только что одержал невероятную победу. Бой между Агитом и Александром должен состояться в этом году. Мы его организуем, а потом посмотрим. Агит обладает отличной способностью бить по корпусу. Он не такой высокий, как большинство тяжеловесов, но у него огромное сердце", – сказал Сулейман.

Напомним, 23 мая Усик победил Рико Верховена (1-1, 1 КО) техническим нокаутом в бою, который состоялся в Гизе. Кабайел вышел на ринг и бросил вызов нашему соотечественнику.

После поединка были обнародованы неожиданные результаты судейских подсчетов на момент остановки. Сам нидерландец подал протест на результат, посчитав, что рефери в ринге слишком рано зафиксировал победу Александру.

Также была продемонстрирована впечатляющая статистика ударов в бою Усик – Верховен. А сам наш соотечественник отреагировал на слухи о гонораре в 100 миллионов долларов.

Кроме того, было опубликовано фото того, как выглядит Усик после 76 пропущенных ударов. А в сети появилось видео с женой украинского боксера Катериной Усик во время боя.

Вдобавок российский экс-чемпион Григорий Дрозд назвал супертяжа, который "просто уничтожит" Александра. А Дмитрий Кудряшов высмеял критиков нашего соотечественника.

Стало известно, почему рефери на самом деле остановил бой в Гизе. Также украинец получил ультиматум после победы над Верховеном.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик узнал соперника, с которым подерется после боя с Рико Верховеном. Наш боксер также оценил решение рефери остановить бой с нидерландцем.

В свою очередь промоутер Александр Красюк поделился мнением о поединке экс-подопечного, а также призвал его немедленно завершить карьеру.

