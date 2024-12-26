'Слепой и сумасшедший': Усик отреагировал на слова промоутера Фьюри о результате реванша

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) едко посмеялся над промоутером Фрэнком Уорреном, который представляет интересы Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО). Глава компании Queensberry Promoyions назвал ошеломительным результат реванша боксеров 21 декабря, с чем украинец не согласился.

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Об этом Усик заявил на пресс-конференции после боя, информирует The Sun. По словам нашего соотечественника, Уоррен продемонстрировал абсолютное нежелание объективно смотреть на ход поединка, в котором украинский боксер превзошел соперника, особенно во второй половине боя.

"Слушайте, дядя Фрэнк, он слепой, как мне кажется. Если Тайсон говорит, что результат боя – это рождественский подарок для меня, нет проблем. Спасибо богу. Не Тайсону. Фрэнк сумасшедший. Это мое мнение. У меня нет проблем с этим. Пусть они так говорят. Хорошо. Я выиграл", – сказал Усик.

Напомним, что все три судьи боя Усик – Фьюри 2 отдали победу украинскому боксеру со счетом 116-112. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект. Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. После боя он был "дисквалифицирован".

Свою версию по раундам дал экс-чемпион Энтони Джошуа. А легендарный Леннокс Льюис признался, что поединок его не впечатлил.

Кроме того, промоутер Эдди Хирн оспорил счет реванша Усика и Фьюри. В свою очередь британские СМИ узнали, что говорили Тайсону перед 12-м раундом боя.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Как сообщал OBOZ.UA, на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

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