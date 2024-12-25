Промоутер пересмотрел бой Усик – Фьюри и сделал откровенное признание. Видео

Промоутер Фрэнк Уоррен уверен, что на самом деле его подопечный Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) победил Александра Усика (23-0, 14 КО). Глава Queensberry Promotions пересмотрел реванш и не согласен с официальным результатом.

Видео дня

Ведущий Youtube-канала Boxnation напомнил Френку, что сразу после 12-го раунда тот ему заявил, что Тайсон был впереди на два или три раунда.

"А когда пересматривал бой по телевизору, как ты его оценил?" – спросил интервьюер промоутера.

"Я думаю, что он победил. Для меня это было где-то на пару раундов. Я говорил с несколькими другими людьми, которые тоже считали, что Тайсон выиграл. Но, пересмотрев бой, некоторые из них изменили мнение. Я также говорил с людьми из Америки. Том Хау сказал, что Тайсон победил. Жан-Филипп Люке из Франции, который долгое время был главным экспертом по боксу на Canal Plus, прислал мне сообщение, что, по его мнению, Тайсон победил", – сказал Френк Уоррен.

В тоже время промоутер не исключил, что это сугубо индивидуальное мнение.

"Вот так люди видят бои. Это то, что есть. Это был плотный бой. Эти парни – их стили всегда будут такими. Это неизбежно", – подытожил Уоррен.

Напомним, что все три судьи боя Усик – Фьюри 2 отдали победу украинскому боксеру со счетом 116-112. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект. Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. После боя он был "дисквалифицирован".

Свою версию по раундам дал экс-чемпион Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). А легендарный Леннокс Льюис признался, что поединок его не впечатлил.

Кроме того, промоутер Эдди Хирн оспорил счет реванша Усика и Фьюри. В свою очередь британские СМИ узнали, что говорили Тайсону перед 12-м раундом боя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!