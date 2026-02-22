Шарий напал на Гераскевича в соцсетях и был унижен в ответ. Фотофакт

Прокремлевский блогер Анатолий Шарий обвинил украинского скелетониста Владислава Гераскевича в присвоении средств и публично поставил под сомнение распределение денег для семей погибших военных. Спортсмен моментально отреагировал в соцсетях, намекнув на заказной характер подобных публикаций.

Видео дня

Шарий заявил о якобы финансовых махинациях и подняв вопрос о средствах для родственников погибших украинских военнослужащих. В своем сообщении пропагандист написал, что МОК "помешал взять "золото", но не помешал взять за щеку и еще 800 000 долларов от Ахметова и других "заработать" на трупах спортсменов", а также обратился к Гераскевичу с вопросом: "когда передаст деньги семьям украинских героев" и добавил, что "не оставит эту тему".

Гераскевич публично ответил на обвинения, указав, что понимает наличие команды "Шарик, фас", после чего обломал Шария, припомнив его страсть к малолетним.

Анатолий Шарий неоднократно становился фигурантом обвинений, связанных с действиями в отношении несовершеннолетних, хотя эти дела имели разный правовой статус в разных странах:

Обвинения в педофилии (Нидерланды): В 2017 году нидерландские власти начали расследование против Шария по подозрению в растлении малолетних. Это стало одной из причин его переезда из Нидерландов в Испанию в 2019 году. Некоторые источники упоминают, что эти обвинения могли быть инициированы его сестрой, с которой у него длительный публичный конфликт.

В 2017 году нидерландские власти начали расследование против Шария по подозрению в растлении малолетних. Это стало одной из причин его переезда из Нидерландов в Испанию в 2019 году. Некоторые источники упоминают, что эти обвинения могли быть инициированы его сестрой, с которой у него длительный публичный конфликт. Дело в Украине: В 2022 году правоохранительные органы Украины возобновили уголовное производство в отношении Шария по статье о развращении малолетних. Это произошло на фоне других серьезных обвинений, в частности в государственной измене.

Наиболее резонансным остается дело о государственной измене, по которому в июне 2025 года Винницкий городской суд заочно приговорил Шария к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, Владислав Гераскевич был дисквалифицирован с Олимпийских игр 2026 в Милане‑Кортине перед стартом соревнований по скелетону из‑за того, что использовал шлем с изображениями погибших украинских спортсменов, несмотря на запрет МОК.

Международный олимпийский комитет и Международная федерация бобслея и скелетона сочли такой шлем нарушением правил нейтралитета и предложили альтернативу в виде черной повязки, которую Гераскевич не принял.

Спортсмен подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но решение о дисквалификации оставили в силе.

В свою очередь отец спортсмена Михаил Гераскевич назвал истинные причины решения МОК дисквалифицировать его сына.

Отметим, что бизнесмен Ринат Ахметов передал 10 млн грн (около 200 тыс. евро) Владиславу и его тренерскому штабу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!