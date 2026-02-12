'Из-за давления российских спонсоров': отец Гераскевича объяснил скандальную дисквалификацию сына на Олимпиаде-2026 и неприемлемый компромисс главы МОК

Отец и тренер Владислава Гераскевича, а по совместительству и президент Всеукраинской федерации бобслея и скелетона рассказал о разговоре с главой МОК Керсти Ковентри перед дисквалификацией нашего скелетониста на Олимпиаде-2026 за "шлем памяти". Михаил Гераскевич отметил, что отстранение сына из-за шлема с изображением убитых РФ украинских спортсменов является ударом по демократии "ради своих частных интересов, из-за чувственного давления российских спонсоров".

По словам тренера, Ковентри появилась на арене в Кортина-д'Ампеццо утром накануне первых соревновательных заездов в скелетоне и пыталась уговорить Владислава не выходить на трек в шлеме с погибшими атлетами, которые за последние дни облетели все медиа мира.

"Новоизбранный президент МОК пыталась нас убедить, что демонстрация убитых Россией спортсменов создаст хаос в олимпийском движении. Что это неправильно и помешает праздновать Олимпиаду. Но это выглядело как-то странно, потому что весь мир увидел этот шлем", – рассказал Гераскевич-старший "Суспільному".

"Она предлагала, чтобы я его подержал на старте, Влад сделал бы спуск в каком-то другом шлеме – непонятно каком, потому что Влад к нему неприспособлен. И потом я отдал бы этот шлем Владу в руки. Это напоминало торговлю, конечно, что она недопустима, потому что память об украинских героях не продается, никогда на это не согласится", – сказал отец.

Михаил отметил, что госпожа Ковентри и все ее помощники в МОК забыли историю Олимпиад: "Если вспомнить источники причин возникновения Олимпийских игр – то это чествование погибших героев, воинов. И поэтому были придуманы битва на мечах, кто быстрее пробежит – все, что имитировало деятельность воина на поле боя. Это было чествование погибших воинов, первая цель Олимпийских игр".

"Наш шлем подчеркивал первопричину Игр. Мне жаль, что МОК и его руководительница мисс Ковентри, которая является сама олимпийской чемпионкой, забыли историю. А мы знаем: кто забывает историю, тот, видимо, движется дальше не в том направлении", – напомнил функционер.

Но украинская федерация и команда Владислава не собирается опускать руки, поскольку они уверены в своей правоте. Поэтому следующий шаг, скорее всего, спортивный арбитражный суд в Лозанне.

"Мы так настроены, потому что была задета честь Влада, разрушена наша многолетняя работа. Речь идет не только о средствах налогоплательщиков, которые нам помогали в этой деятельности. Мы подходили в оптимальной форме, и это можно увидеть по результатам последних контрольных тренировок. Если посмотреть на результаты спортсменов, Влад находился бы в зоне подиума. Это была бы борьба за медаль" – уверен Гераскевич-старший.

"Это все перечеркнуто, но самое главное, что МОК пытался перечеркнуть память об украинских героях. МОК дисквалифицировал не Владислава, а дисквалифицировал Украину. Мы имеем беспрецедентную поддержку от президента Украины, Верховной Рады, министерства спорта, НОК Украины и воинов. Много свидетельств в интернете, где воины с линии боевого соприкосновения выражали свою поддержку Владу. Мы имеем поддержку украинского народа. Это дисквалификация демократии ради своих частных интересов, из-за чувственного давления российских спонсоров", – подытожил Гераскевич.

Напомним, в МОК цинично предлагали Гераскевичу надеть черную повязку, чтобы почтить память соотечественников. В ответ скелетонист поставил организаторов Олимпиады-2026 на место, отметив, что не собирается соблюдать требования.

