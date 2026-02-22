Украинцев призвали запасать еду и воду: как готовиться к возможным масштабным отключениям электроэнергии

Уже несколько недель в Украине ежедневно применяют масштабные отключения электроэнергии. При этом, предупреждают энергетики, графики могут неожиданно меняться – поскольку общая ситуация остается непредсказуемой. А потому подготовиться к возможным блэкаутам будет не лишним.

В частности, на официальном уровне украинцам уже неоднократно рекомендовали иметь дома запас питьевой и технической воды. А кроме того, продуктов, которые не портятся без света и могут употребляться с минимальной обработкой.

Так, в Центре стратегических коммуникаций (ЦСК) отмечают: воду нужно запасать как питьевую, так и техническую – для бытовых потребностей. В частности:

3 литра питьевой воды на человека в сутки.

10-12 литров технической воды.

Последнюю, подчеркивается, следует хранить в темном прохладном месте.

Едой тоже нужно запастись

Среди еды же, отмечается, предпочтение стоит отдавать тем продуктам, которые имеют длительный срок хранения. В частности:

Крупам.

Консервам.

Сублимированным продуктам

Орехам.

Сухофруктам.

Шоколаду.

"Также купите продукты, не требующие варки", – посоветовали в ЦСК.

При этом там подчеркнули: запас продуктов должен покрывать ваши потребности в течение нескольких дней. Так вы сможете чувствовать себя уверенно даже в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Как правильно выбрать "экофлоу"

Также в связи с постоянными отключениями в Украине снова выросла актуальность покупки зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей). Особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор.

Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства – ведь от его мощности зависит и цена. Дело в том, что можно потратить десятки тысяч и при этом не использовать свою станцию на полную мощность, а можно приобрести более дешевый прибор и всё равно остаться без энергии. Тем не менее, решение есть – в соцсетях распространяется калькулятор для зарядных станций. Чтобы им воспользоваться, нужно:

выбрать устройства, которые планируется питать от зарядной станции;

в прилагаемой таблице выбрать их мощность и необходимое время работы;

получить предложения по зарядным станциям, соответствующим указанным потребностям.

В то же время, следует помнить: калькулятор предназначен только для приблизительных расчетов. А для более корректного вычисления необходимой мощности прибора следует учитывать параметры конкретных устройств, которые будут подключаться к зарядной станции.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, с 1 марта украинцы будут платить за электроэнергию по прежнему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Таким же он будет по меньшей мере до 30 апреля 2026 года – ведь именно до этого срока действует соответствующее решение правительства.

