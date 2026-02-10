МОК сделал подачку украинцу на Олимпиаде-2026 после запрета почтить память жертв армии РФ

Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что запретил лидеру сборной Украины Владиславу Гераскевичу выступить на Олимпиаде-2026 в шлеме с изображением погибших от рук армии РФ соотечественников. В то же время организация нашла "хороший компромисс" и позволила спортсмену выйти на старт с траурной повязкой.

Видео дня

Об этом на пресс-конферении в Милане заявил пресс-атташе МОК Марк Адам, сообщает информационное агентство Reuters. По его словам, экипировка нашего скелетониста якобы нарушает правила проведения Олимпиады, а для него сделано невероятное исключение в виде черных ленточек.

"МОК полностью понимает желание спортсменов помнить друзей, которые погибли в том конфликте. Он делал это на тренировках, и в социальных сетях он выражал свои чувства, но мы сказали, что этот шлем противоречит правилам. МОК сделает исключение из правил и позволит Гераскевичу носить простую черную повязку на соревнованиях. Мы считаем, что это хороший компромисс", – сказал Адамс.

Известно, что на шлеме скелетониста изображены погибшие тяжелоатлетка-подросток Алина Перегудова, боксер Павел Ищенко, хоккеист Алексей Логинов, актер и спортсмен Иван Кононенко, спортсмен и тренер по прыжкам в воду Никита Козубенко, стрелок Алексей Хабаров, танцовщица Дарья Курдель, а также другие украинцы.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный чешский хоккейный вратарь и олимпийский чемпион Нагано-98 Доминик Гашек осудил МОК за позорное решение в отношении Владислава Гераскевича. Также комитет раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!