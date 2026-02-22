Мать присвоила 4,2 млн выплат, пока сын был в плену, и сбежала за границу: военный обратился в суд

На Ривненщине открыто уголовное производство относительно возможных мошеннических действий в отношении бывшего военнопленного украинского воина Дмитрия. Оказалось, что мать выписала десантника из дома, забрала его выплаты (чуть более 4 миллионов гривен) и отказалась возвращать средства.

19 февраля правоохранители начали расследование по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах, то есть по ч. 5 ст. 190 УКУ. Об этом сообщается на сайте ГУНП. В то же время Дмитрий подал иск в суд, передает "Суспільне".

Что известно об инциденте

Полицейские заявили, что о вероятном преступлении узнали из видео, распространенного в соцсетях. В нем 22-летний житель Ривненского района сообщил о присвоении матерью средств, которые ему выплачивало государство.

Копы проверили факты: известно, что украинский защитник 35 месяцев, то есть почти три года, находился в плену. За это время его семья получила около 4 миллионов 200 тысяч гривен.

"По словам бойца, после его освобождения мама отказалась возвращать эти средства. По предварительной информации, женщина сейчас находится за границей", – проинформировала пресс-служба. Следователи работают над установлением всех подробностей.

Сам 22-летний Дмитрий рассказал, что контракт подписал еще до начала полномасштабного вторжения и служил в 80 десантно-штурмовой бригаде ДШВ ВС Украины. В плен он попал в 2022 году. Вернулся во время обмена 6 мая 2025-го вместе с еще 204 военными.

"Меня никто не встретил, но я ждал. Честно, я ждал. Ко мне даже некоторые друзья смогли приехать, но из родных ко мне никто не приехал", – признался украинец.

Он выяснил, что денежное обеспечение, которое выплачивает во время плена государство, получала его семья. Мать и сестра сначала не признавались в этом, но потом сказали, что "все получали, но денег нет". Также военного без его ведома выписали из жилья.

Пока полицейские ведут расследование в рамках уголовного производства, Дмитрий пытается решить вопрос в суде. Его адвокат Василий Харчук сообщил: "Сейчас вопрос рассматривается исключительно в гражданско-правовом порядке, чтобы суд в принудительном порядке взыскал эти деньги".

