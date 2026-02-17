Ахметов передал 10 млн грн олимпийцу Гераскевичу и его штабу

Бизнесмен Ринат Ахметов передал 10 млн грн (около 200 тыс. евро) украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу и его тренерскому штабу.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении Фонда Рината Ахметова.

Эта сумма равна размеру золотых олимпийских призовых, которые спортсмен и его тренерский штаб могли бы получить в случае победы на Олимпийских играх.

Средства будут перечислены на счет БО "Благотворительный фонд Гераскевича" и направлены на поддержку дальнейшей спортивной подготовки, работы тренерского штаба, участия в международных соревнованиях и покрытие организационных расходов.

"Владислава Гераскевича лишили возможности бороться за победу на Олимпийских играх, однако в Украину он возвращается настоящим победителем. Уважение и гордость, которые он заслужил своим поступком среди украинцев, – это высшая награда. В то же время я хочу, чтобы у него было достаточно энергии и ресурсов для продолжения спортивной карьеры, а также борьбы за правду, свободу и сохранения памяти о тех, кто отдал свою жизнь за Украину", – отметил Ахметов.

Напомним, 9 февраля Владислав Гераскевич появился на тренировке на олимпийской трассе в шлеме, на котором изображены погибшие в результате российских атак украинские спортсмены.

В тот же день Международный олимпийский комитет запретил украинскому скелетонисту использовать на тренировках и соревнованиях шлем.

12 февраля Владислава Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом в финале Олимпийских игр-2026.