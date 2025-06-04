Пророссийский блогер Шарий заочно получил 15 лет тюрьмы: все подробности дела

Винницкий городской суд 4 июня признал прокремлевского блогера Анатолия Шария виновным в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Он заочно приговорен к 15 годам за решеткой.

Видео дня

Пресс-служба СБУ сообщила, что собрала доказательную базу, согласно которой с начала полномасштабной российской войны Шарий был привлечен к реализации информационных диверсий ФСБ против Украины. Он причастен к подготовке и распространению постановочных видео допросов россиянами украинских пленных.

"Шарий подсказывал оккупантам, как снимать допросы в "нужном формате" и какие вопросы задавать пленникам. После съемок злоумышленник монтировал полученные видеоматериалы, чтобы вырезать из них "дискредитационные" для РФ кадры, в частности с признаками пыток пленных", – рассказали в Службе безопасности Украины.

Коммуникация Шария с оккупантами происходила через экс-руководителя Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антона Шевцова. Он подозревается в госизмене и сейчас скрывается в оккупированном Севастополе.

Именно от него пропагандист получал видео с допросов пленных воинов ВСУ, а после "монтажа" распространял через свои информресурсы.

Офис генерального прокурора подчеркнул, что и блогер, и бывший глава полиции Винницкой области приговорены за госизмену к 15 годам заключения с конфискацией имущества (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 УК Украины). Оба осужденных в сговоре работали на ФСБ РФ.

"Кроме того, суд постановил применить беспрецедентную специальную конфискацию к Youtube- и Telegram-каналам, принадлежащим блогеру и используемым им для антиукраинской пропаганды", – указали в ОГПУ.

Прокуроры заявили, что с 2019 года Шарий фактически проживает на территории Королевства Испания.

"Поскольку оба осужденных скрываются от правосудия, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения каждого из них к ответственности за преступления против нашего государства", – добавили в СБУ.

Напомним, что обвинительный акт в суд по этому делу прокуроры Винницкой областной прокуратуры направили еще в июле 2023-го.

Как писал OBOZ.UA, Украина ввела против Анатолия Шария санкции, которые будут действовать по меньшей мере до августа 2034 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!