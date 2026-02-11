'У МОК нет столько черных повязок': Гераскевич поставил на место организаторов Олимпиаді-2026 после запрета на 'шлем памяти'

Лидер сборной Украины по скелетону Владислав Гераскевич не собирается выполнять требование Международного олимпийского комитета (МОК), который запретил ему использовать на Играх-2026 шлем с изображением погибших от рук армии РФ соотечественников. Наш спортсмен также не принял предложение заменить головной убор на черную повязку.

Об этом сам Гераскевич заявил во время пресс-конференции в итальянской Кортине. 27-летний киевлянин подчеркнул, что украинцы продолжают сражаться против российской агрессии, а на его шлеме изображены жертвы, почтить память которых МОК ему пытается незаконно запретить.

"Я вижу лица на моем шлеме и я не предам этих атлетов. Мой план состоит в том, чтобы выступить в этом шлеме на всех тренировках, а также в соревновательный день. Я не согласен с решением МОК, потому что мы не нарушали никаких правил. Политическая пропаганда, дискриминация или расизм... Это точно не об этом шлеме. Как вы видите, все эти атлеты были убиты. Но их голоса настолько громкие, что я могу их услышать. Черные повязки? У МОК нет столько черных повязок, чтобы почтить всех погибших в этой войне", – сказал Гераскевич.

Напомним, что на шлеме скелетониста изображены погибшие от рук россиян тяжелоатлетка-подросток Алина Перегудова, боксер Павел Ищенко, хоккеист Алексей Логинов, актер и спортсмен Иван Кононенко, спортсмен и тренер по прыжкам в воду Никита Козубенко, стрелок Алексей Хабаров, танцовщица Дарья Курдель, а также другие украинцы.

Накануне Владислав вышел в "шлеме памяти", несмотря на запрет МОК. А мировые СМИ эмоционально отреагировали на ситуацию с нашим спортсменом.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный чешский хоккейный вратарь и олимпийский чемпион Нагано-98 Доминик Гашек осудил МОК за позорное решение в отношении Владислава Гераскевича. Также комитет раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский.

