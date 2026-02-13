'Кажется, поезд ушел': Гераскевич сделал первое заявление после суда против МОК

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич остался доволен слушаниями в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о протесте на свою дисквалификацию на Олимпиаде-2026 за шлем с изображениями жертв российской агрессии. При этом киевлянин с трудом себе представляет, как вернется в соревнования, если выиграет апелляцию.

Об этом Гераскевич заявил в интервью "Суспильне Спорт", выйдя из зала заседаний. По его словам, он и его адвокаты привели конструктивные аргументы в пользу того, что снятие его с олимпийского турнира является незаконным. Однако в то же время он подчеркнул, что в Милане-2026 прошло уже два заезда из четырех, которые он пропустил.

"Надеюсь, правда победит. Я до сих пор знаю, что я невиновен. Нет хэппи-энда здесь, потому что соревнования – кажется, что этот поезд ушел. В наших соревнованиях собирается время четырех спусков – я пропустил уже два. Не знаю, кто будет принимать решение. Возможно, им надо будет перезапустить соревнования, но тогда это нарушение прав других спортсменов. Не знаю, какой будет положительный вывод. Посмотрим, что будет. Мы говорили два-три часа. Я очень благодарен за возможность высказаться, нас выслушали ровно. Аргументы услышали. Мы ждем решения", – сказал Гераскевич.

Отметим, что после дисквалификации МОК не стал лишать нашего соотечественника аккредитации и позволил ему остаться на Играх. Также в организации цинично заявили, что давали "последний шанс" Гераскевичу для выхода из ситуации.

А президент организации Кирсти Ковентри назвала шлем украинца "мощным посылом", который нарушает правила. До этого Владиславу предлагали почтить память соотечественников траурной повязкой. В ответ лидер "сине-желтых" поставил МОК на место.

Решение МОК в отношении Гераскевича раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. А легендарный хоккеист Доминик Гашек обличил комитет в трусости перед Россией.

Кроме того, министр иностранных дел нашей страны Андрей Сибига пристыдил МОК. В свою очередь, Михаил Гераскевич назвал истинные причины решения МОК дисквалифицировать его сына.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские саночники устроили акцию в поддержку Владислава Гераскевича после его дисквалификации на Олимпиаде-2026.

