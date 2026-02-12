На дисквалификацию Гераскевича подан протест. Все подробности

Главный тренер сборной Латвии по скелетону Иво Штейнбергс официально подал протест в Международную федерацию бобслея и скелетона (IBSF) на дисквалификацию украинца Владислава Гераскевича на Олимпиаде-2026. По его словам, решение было принято за считаные минуты до старта финальных заездов и фактически лишило украинца шанса побороться за медаль.

О дисквалификации Гераскевича стало известно в четверг, 12 февраля, непосредственно перед первым заездом финала Игр. Причиной стало использование "шлема памяти", который, по версии организаторов, нарушает требования Олимпийской хартии.

Как сообщил Штейнбергс в эксклюзивном комментарии Суспільне Спорт, решение стало для него неприятным сюрпризом. Он подчеркнул, что украинец даже не выходил на старт в этом шлеме, поэтому наказание, по его мнению, выглядит как вынесенное заранее.

Тренер назвал ситуацию абсурдной и заявил, что санкция была применена еще до самого факта возможного нарушения. Он также подчеркнул, что речь идет не о каком-либо политическом жесте, а о памяти погибших спортсменов и граждан Украины.

По словам наставника латвийской сборной, у команды оставалось около 30–40 минут до старта, когда стало окончательно понятно, что Гераскевич не будет допущен к заезду. Штейнбергс немедленно направил в IBSF развернутый протест и призвал коллег из других сборных поддержать обращение. Он разослал текст главным тренерам через WhatsApp и получил подписи представителей как минимум трех стран.

Целью протеста было немедленное восстановление украинца в соревнованиях, чтобы он смог выйти на старт. Однако заезды прошли без него. Штейнбергс отметил, что на всех шести тренировках Гераскевич входил в тройку лидеров, поэтому решение, по его мнению, фактически лишило спортсмена шанса на олимпийскую медаль.

Латвийский специалист резко раскритиковал позицию международных спортивных структур, заявив, что запрет на упоминание погибших спортсменов противоречит самим ценностям олимпийского движения. Он подчеркнул, что Гераскевич готовился к этой Олимпиаде 12 лет, участвовал в нескольких Играх и находился в отличной форме.

Штейнбергс также выразил поддержку украинцу, отметив, что в аналогичной ситуации его команда не стала бы отступать. По его словам, происходящее в Украине повторяется ежедневно, и решение Гераскевича отстаивать свою позицию он считает правильным, тогда как международные чиновники, по его мнению, продемонстрировали слабость и отход от собственных принципов.

Юрист Владислава Гераскевича Евгений Пронин сообщил, что подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд по специальной ускоренной процедуре, которая применяется во время Олимпийских игр. По его словам, рассмотрение дела может состояться в течение 24 часов.

Апелляция со всеми необходимыми документами уже направлена в подразделение CAS, которое работает в Милане во время Игр. Сторона спортсмена рассчитывает на оперативное и справедливое решение, чтобы Гераскевич получил шанс выступить на Олимпиаде-2026.

В МОК заявили, что якобы предоставили Владиславу Гераскевичу "последний шанс" урегулировать ситуацию до старта соревнований. Глава организации Кирсти Ковентри охарактеризовала шлем украинца как "мощный посыл", который, по ее словам, противоречит действующим правилам. До этого спортсмену предлагали альтернативный вариант: почтить память погибших соотечественников траурной повязкой. Однако лидер "сине-желтых" отказался менять свою позицию и жестко ответил функционерам.

Сам Гераскевич признался, что чувствует опустошение после решения МОК дисквалифицировать его прямо перед началом стартов на Олимпиаде-2026. Украинца отстранили из-за намерения выйти на трассу в шлеме с изображениями спортсменов, погибших в результате вторжения РФ.

Ранее решение МОК раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек обвинил Комитет в трусости перед Россией.

