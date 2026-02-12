МОК дисквалифицировал украинца Гераскевича перед стартом на Олимпиаде-2026

Лидер сборной Украины по скелетону Владислав Гераскевич был дисквалифицирован на Олимпийских играх 2026 года в Милане перед первым стартом на турнире, который был запланирован на 12 февраля. Нашего спортсмена наказали за то, что он хотел выйти на соревнования в шлеме с изображением погибших от рук армии РФ соотечественников.

Об этом информирует "Суспильне Спорт", а также подтверждено Международным олимпийским комитетом (МОК). В стартовом протоколе заезда на Играх в Милане значится пометка "дисквалифицирован".

"Есть решение жюри соревнований по скелетону на Олимпийских играх по делу Владислава Гераскевича о нарушении олимпийских правил относительно выражения атлетами позиции. То, что он будет надевать шлем, который по правилам МОК нарушает статью 50: якобы затрагивает какие-то политические призывы. Владислава Гераскевича сняли со старт-листа", – проинформировал с места события корреспондент "Суспильного".

Напомним, в МОК цинично предлагали Гераскевичу надеть черную повязку, чтобы почтить память соотечественников. В ответ скелетонист поставил устроителей Олимпиады-2026 на место, отметив, что не собирается соблюдать требования.

Накануне Владислав вышел в "шлеме памяти" на тренировку, несмотря на запрет МОК. А мировые СМИ эмоционально отреагировали на ситуацию с нашим спортсменом. OBOZ.UA также подробно рассказал о создании элемента экипировки Гераскевича и тех, чьи фото на нем изображены.

Как сообщал OBOZ.UA, решение МОК в отношении Владислава Гераскевича раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. А легендарный хоккеист Доминик Гашек уличил комитет в трусости перед Россией.

