Гераскевич второй раз подряд наплевал на запрет МОК и вышел в 'шлеме памяти' на арену ОИ-2026, выиграв практику. Фотофакт

Лидер сборной Украины по скелетону Владислав Гераскевич, как и накануне, вышел на тренировку в шлеме с изображением погибших от рук российской армии соотечественников на Олимпиаде-2026. Наш спортсмен появился на арене Игр в экипировке, которую пытается запретить Международный олимпийский комитет (МОК).

27-летний киевлянин продемонстрировал организаторам соревнований свою принципиальную позицию в отношении памяти спортсменов, убитых оккупантами. Свой перформанс Гераскевич подкрепил результатом, став самым быстрым в практике, в которой приняли участие 25 спортсменов.

Украинец показал время 56,70 секунды. Этот результат не сумели превзойти и в следующем тренировочном заезде. Ближе всего к показателю Гераскевич подобрался южнокореец Юн Сен Ги, который проиграл нашему соотечественнику две десятых секунды.

Таким образом, Владислав подходит в хороших кондициях к старту на соревнованиях в Милане, которые намечены на 10:30 утра четверга, 12 февраля.

Напомним, в МОК цинично предложили Гераскевичу надеть черную повязку, чтобы почтить память соотечественников. В ответ скелетонист поставил устроителей Олимпиады-2026 на место, отметив, что не собирается соблюдать требования.

Накануне Владислав вышел в "шлеме памяти" на тренировку, несмотря на запрет МОК. А мировые СМИ эмоционально отреагировали на ситуацию с нашим спортсменом.

Как сообщал OBOZ.UA, решение МОК в отношении Владислава Гераскевича раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. А легендарный хоккеист Доминик Гашек уличил комитет в трусости перед Россией.

