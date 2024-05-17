'Саша об этом знает': Владимир Кличко ответил на вопрос о ничьей в бою Усик – Фьюри

Легенда мирового бокса Владимир Кличко выразил уверенность в том, что Александр Усик (21-0, 14 КО) победит Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) и станет первым в истории Украины абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Бывший боксер также призвал болельщиков даже не думать о других результатах.

Об этом Кличко-младший заявил в комментарии изданию SportArena. По словам бывшего чемпиона мира, ничейный исход он даже не рассматривает как исход поединка 18 мая.

"В субботу вечером в Эр-Рияде мы увидим нового абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Украинского чемпиона мира – Александра Усика. Только вместе с хорошим настроением к победе. Как и в войне России в Украине. Бессмысленной войне. Ничья? Знаете, таких мыслей даже быть не должно. Только победа. И Саша об этом знает. Только вперед", – сказал Владимир.

До этого Виталий Кличко назвал главное преимущество Усика в бою с Фьюри. А экс-чемпионка мира Алина Шатерникова призналась, чем ее удивил Тайсон перед боем.

Накануне Фьюри отказался проводить дуэль взглядов с Усиком после пресс-конференции. После мероприятия он нелепо оправдался за свой поступок.

В свою очередь команда Усика направила жалобу организаторам боя. Известно, что соперники непременно проведут реванш в октябре. Фьюри также подтверждал, что в нынешнем году проведет два поединка против украинца.

Легенда бокса Джордж Форман выразил уверенность в победе Александра. С таким же прогнозом выступил россиянин Василий Войцеховский, который предсказал победу украинца. Сам Усик высказался о завершении карьеры.

Накануне стало известно, что будет изображено на шортах Александра в поединке 18 мая. А искусственный интеллект предположил, чем закончится бой Усика и Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, стал известен рефери боя Усик – Фьюри. Он попадал в несколько курьезных ситуаций. Кроме того, СМИ заявили, что Фьюри пожертвует миллион фунтов для Украины.

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