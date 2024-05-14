Искусственный интеллект ответил, кто победит в бою Усик – Фьюри

ChatGPT, который является чат-ботом с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, считает, что у чемпиона WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) больше шансов победить обладателя поясов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО). Поединок за абсолютный титул в супертяжелом весе состоится 18 мая в Эр-Рияде.

ChatGPT сделал анализ с учетом сведений о бойцах и их предыдущих выступлениях, а также на анализе их стилей и тактики.

"Оба бойца талантливы и обладают уникальными характеристиками, но если мне приходится выбирать, то я склоняюсь к тому, что победителем мог бы стать Тайсон Фьюри. Его выдающаяся мобильность, гибкость и необычный стиль боя могут сделать трудности для Усика", – говорится в ответе машины.

В тоже время ChatGPT признает, что в боксе всегда есть элемент случайности, и исход сражения может зависеть от многих факторов.

"Это будет увлекательное событие для бокса! У Усика и Фьюри очень разные стили боя, и такой поединок обещает много интересного. Усик обладает исключительной техникой и скоростью, в то время как Фьюри известен своим необычным стилем и выдающимся мобильным боксом для своего размера", – уверен искусственный интеллект.

Как сообщал OBOZ.UA, за неделю до боя команды боксеров устроили стычку, в результате которой отец Тайсона получил рассечение. Украинец Станислав Степчук, которого Джон Фьюри ударил головой, прокомментировал инцидент. Позже отец боксера принес свои извинения.

Напомним, что Международная федерация бокса (IBF) лишит своего пояса победителя боя Александра Усика и Тайсона Фьюри.

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