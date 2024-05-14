УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Искусственный интеллект ответил, кто победит в бою Усик – Фьюри

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
4,3 т.
Искусственный интеллект ответил, кто победит в бою Усик – Фьюри

ChatGPT, который является чат-ботом с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, считает, что у чемпиона WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) больше шансов победить обладателя поясов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО). Поединок за абсолютный титул в супертяжелом весе состоится 18 мая в Эр-Рияде.

ChatGPT сделал анализ с учетом сведений о бойцах и их предыдущих выступлениях, а также на анализе их стилей и тактики.

"Оба бойца талантливы и обладают уникальными характеристиками, но если мне приходится выбирать, то я склоняюсь к тому, что победителем мог бы стать Тайсон Фьюри. Его выдающаяся мобильность, гибкость и необычный стиль боя могут сделать трудности для Усика", – говорится в ответе машины.

Искусственный интеллект ответил, кто победит в бою Усик – Фьюри

В тоже время ChatGPT признает, что в боксе всегда есть элемент случайности, и исход сражения может зависеть от многих факторов.

"Это будет увлекательное событие для бокса! У Усика и Фьюри очень разные стили боя, и такой поединок обещает много интересного. Усик обладает исключительной техникой и скоростью, в то время как Фьюри известен своим необычным стилем и выдающимся мобильным боксом для своего размера", – уверен искусственный интеллект.

Искусственный интеллект ответил, кто победит в бою Усик – Фьюри

Как сообщал OBOZ.UA, за неделю до боя команды боксеров устроили стычку, в результате которой отец Тайсона получил рассечение. Украинец Станислав Степчук, которого Джон Фьюри ударил головой, прокомментировал инцидент. Позже отец боксера принес свои извинения.

Искусственный интеллект ответил, кто победит в бою Усик – Фьюри

Напомним, что Международная федерация бокса (IBF) лишит своего пояса победителя боя Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!