'Стальной подбородок': назван рефери боя Усик – Фьюри. Он пропускал удар от боксера и падал на ринг

Американский рефери Марк Нельсон будет работать на поединке между Александром Усиком (21-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) 18 мая за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. За два дня до боя представителю Миннесоты исполнится 59 лет.

Нельсон известен попаданием в курьезные ситуации. В 2010 году рефери работал на чемпионском поединке тяжелого веса между немцем Марком Хуком и Адамом Ричардсом из США. Бой завершился избиением американца в третьем раунде. Рефери остановил поединок и пытался не дать соотечественнику упасть, но в итоге оказался вместе с боксером на канвасе.

Следующий курьез произошел с Нельсоном в 2016 году. Тогда он получил прямой удар в подбородок от соотечественника Уго Сентено, который дрался с поляком Мацеем Сулецки. В седьмом раунде боя рефери попытался разнять боксеров, который сошлись в клинче. Американец, не заметив, что соперник отошел на дистанцию, с правой попал точно в голову судьей.

Тот выдержал удар и в перерыве получил порцию аплодисментов. Так же он был получил неофициальный титул самого крепкого подбородка года. Нельсон провел свыше 100 титульных боев.

Через год американский рефери был третьим в ринге в бою легендарного Мэнни Пакьяо и Джеффа Хорна. В девятом раунде Нельсон был готов остановить поединок, когда филиппинец просто уничтожал оппонента. Однако Хорн выстоял, а по итогам судьи отдали ему победу раздельным решением.

Накануне боя Усик – Фьюри команды боксеров устроили стычку, в результате которой отец Тайсона получил рассечение. Украинец Станислав Степчук, которого Джон Фьюри ударил головой, прокомментировал инцидент.

Ранее Фьюри вновь обозвал Усика сосиской и пообещал его победить. Также британский боксер рассказал о травле в юные годы, когда ему предлагали бросить спорт, и признался, зачем на самом деле решил подраться с украинцем.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация бокса (IBF) лишит своего пояса победителя боя Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также определился со своим фаворитом противостояния легендарный Леннокс Льюис.

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