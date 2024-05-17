У Усика столкнулись с неожиданной проблемой перед боем с Фьюри. Видео

Команда Александра Усика пожаловалась на покрытие ринга перед субботним боем за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, сообщает Sky Sports News. У украинца подали жалобу всего за два дня до поединка в Эр-Рияде.

Как стало известно британским СМИ, один из членов команды Усика был недоволен швом, соединяющим секции покрытия ринга, во время открытой тренировки.

Идентичное покрытие будет использовано и в ночь боя. Команда украинца беспокоится из-за опасности, что боксер может споткнуться во время поединка.

Покрытие является таки же, как и на недавних боях в супертяжелом весе в Саудовской Аравии и Великобритании, в том числе Усик – Джошуа.

Британский профессиональный боксер в Фрейзер Кларк (8-0-1, 6 КО) протестировал ринг для боя Тайсона Фьюри против Александра Усика после того, как команда украинца пожаловалась на шов на покрытии ринга

"Мне сказали, что команда Усика подала жалобу, они недовольны покрытием ринга, особенно швами на покрытии. Покрытие для боксерских рингов на крупных боях делается так, что ринг собирается, а затем на пол укладывается покрытие с логотипами спонсоров, которое состоит из 10-метровых панелей, сшитых швом глубиной около миллиметра", – пояснил супертяж.

Как сообщал OBOZ.UA, бой за первое абсолютное чемпионство в супертяжелом весе в эпоху четырех поясов Усик – Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Уже известно как в Украине можно будет посмотреть трансляцию этой битвы.

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