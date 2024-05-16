'Если не будет купленных судей': легенда бокса вынес приговор Фьюри в бою с Усиком

Легендарный американский боксер Джордж Форман считает Александра Усика (21-0, 14 КО) фаворитом боя с Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) 18 мая. По мнению бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, помочь британцу победить украинца может лишь необъективное судейство.

Об этом Форман заявил в интервью порталу Boxing Scene. 75-летний американец подчеркнул, что Усик будет пользоваться своей скоростью и брать раунд за раундом по очкам. Кроме того, украинец способен держать удар, что ставит Фьюри в очень затруднительное положение.

"Все, что нужно делать Усику, – а он достаточно умен, – это выиграть первый раунд, второй, третий... Окей, ты можешь отдать четвертый, но потом снова выйти и забрать следующий. Дойдет до того, что Усик сможет не беспокоится о победе по очкам. Он надежный боец. Так что Фьюри в тяжелой ситуации. Если не будет купленных судей, то Усик выиграет этот бой", – сказал Форман.

С таким же прогнозом выступил россиянин Василий Войцеховский, который предсказал победу украинца. Сам Усик высказался о завершении карьеры.

Накануне стало известно, что будет изображено на шортах Александра в поединке 18 мая. А искусственный интеллект предположил, чем закончится бой Усика и Фьюри.

Перед этим Тайсон также снова подтвердил, что в нынешнем году проведет два поединка против Усика. А промоутер британца Фрэнк Уоррен вспомнил россиянина Николая Валуева, обещая, что его подопечные победит украинца.

Ранее команды боксеров устроили стычку, в результате которой отец Тайсона получил рассечение. Украинец Станислав Степчук, которого Джон Фьюри ударил головой, прокомментировал инцидент.

Позже отец боксера принес свои извинения. В свою очередь, сам Тайсон появился в Саудовской Аравии на костылях, озадачив болельщиков и экспертов.

Как сообщал OBOZ.UA, стал известен рефери боя Усик – Фьюри. Он попадал в несколько курьезных ситуаций. Кроме того, СМИ заявили, что Фьюри пожертвует миллион фунтов для Украины.

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