'Конечно, я собираюсь': Усик ответил на вопрос, когда закончит карьеру

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) не собирается завершать карьеру после поединков против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). Украинский боксер намерен провести на ринг минимум три года, чему способствует огромная мотивация драться за свою страну.

Об этом Усик заявил в интервью порталу Boxing Scene. По его словам, он очень ценит поддержку своих близких и болельщиков, а также упомянул защитников страны, которые продолжают противостоять российской агрессии. 37-летний спортсмен добавил, что с нетерпением ожидает боя с Фьюри 18 мая.

"Да, конечно, я собираюсь продолжать заниматься боксом. Где-то около трех лет. Моя мотивация драться – дисциплина, семья и болельщики. Я ценю поддержку народа и украинских солдат. Это моя мотивация. Мы способны на большее благодаря хорошей работе. Моя самая большая победа еще впереди. Это произойдет, когда моя душа попадет в рай. Бой с Фьюри – большое событие для меня, моей семьи и моей страны. Я не могу дождаться боя", – сказал Усик.

Накануне стало известно, что будет изображено на шортах Александра в поединке 18 мая. А искусственный интеллект предположил, чем закончится бой Усика и Фьюри.

Перед этим Тайсон также снова подтвердил, что в нынешнем году проведет два поединка против Усика. А промоутер британца Фрэнк Уоррен вспомнил россиянина Николая Валуева, обещая, что его подопечные победит украинца.

Ранее команды боксеров устроили стычку, в результате которой отец Тайсона получил рассечение. Украинец Станислав Степчук, которого Джон Фьюри ударил головой, прокомментировал инцидент.

Позже отец боксера принес свои извинения. В свою очередь, сам Тайсон появился в Саудовской Аравии на костылях, озадачив болельщиков и экспертов.

Как сообщал OBOZ.UA, стал известен рефери боя Усик – Фьюри. Он попадал в несколько курьезных ситуаций. Кроме того, СМИ заявили, что Фьюри пожертвует миллион фунтов для Украины.

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