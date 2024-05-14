Называли 'знаком российских радикалов'. Стало известно, что будет на шортах Усика в бою с Фьюри. Фото

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) поучаствовал в медиадне, посвященному предстоящему поединку за абсолютный титул против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). На видео украинец засветил свои шорты, в которых выйдет на бой 18 мая в Эр-Рияде.

Экипировка выполнена в белом цвете. Пояс состоит из синих и желтых линий. На "пряжке" нарисована хризма – монограмма, составленная из первых букв греческого слова "Христос" – "Помазанник". По краям монограммы размещены греческие буквы "а" и "ω" – альфа и омега.

На задней части пояса на шортах написано Мария - имя четвертого ребенка Александра, который боксеру родила жена Катерина 28 января 2024 года. Кроме первой дочки Елизаветы (2010 года рождения) у четы Усиков есть два сына – Кирилл (2013) и Михаил (2015).

Отметим, что в бою с Дюбуа Усик нанес на шорты слова на английском "мама" и "папа", а спереди все ту же харизму.

Из-за этого рисунка после боя в СМИ разгорелся скандал. Появились сообщения, что наш соотечественник боксирует в форме якобы с символикой российских неонацистов.

Стоит отметить, что в подобной экипировке Усик боксировал и против Джошуа. Там на задней части было написано имя Катерина (в честь своей жены).

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