Отключения света затронут большинство регионов: в "Укрэнерго" обнародовали графики на 23 февраля
В понедельник, 23 февраля, в большинстве регионов Украины будут действовать графики отключений света. Также планируется ограничение мощности для промышленности.
Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты. В "Укрэнерго" рассказали о ситуации с отключением света на 23 февраля.
"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – говорится в сообщении.
Полтавщина: графики отключений на 23 февраля
Где смотреть график отключения в своей области
Поскольку объемы ограничений сильно разнятся по областям Украины, общее количество очередей отключений больше не указывают. Поэтому украинцам следует узнавать конкретные графики на официальных ресурсах облэнерго, например на сайтах:
Ранее сообщалось, что в Киеве пока нет прогнозов по возвращению к стабилизационным графикам электроснабжения из-за постоянных атак РФ по энергетической инфраструктуре. Индивидуальные графики остаются временным, но необходимым решением, параллельно с которым город усиливает устойчивость энергосистемы.
Как писал OBOZ.UA, РФ начала наносить удары не только по энергетике, но и по системам водоснабжения украинских городов, угрожая базовому жизнеобеспечению населения. Основные атаки ожидаются весной и летом, поэтому Украина планирует применять контрмеры, в том числе радиоэлектронные помехи.
