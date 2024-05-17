Шатерникова назвала изюминку Фьюри и рассказала, чем ее удивил Тайсон перед боем с Усиком

Бывшая чемпионка мира Алина Шатерникова призналась, что Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) сумел удивить экспертов и болельщиков своей физической формой накануне боя с Александром Усиком (21-0, 14 КО). По словам вице-президентки национальной лиги профессионального бокса Украины, это гарантирует зрителям потрясающее зрелище 18 мая.

Об этом Шатерникова заявила в комментарии OBOZ.UA в Эр-Рияде, где состоится первый в истории четырех поясов поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Она добавила, что перенос боя с 17 февраля на позднюю весну пошел на пользу Фьюри.

"Форма Тайсона меня приятно удивила. В том плане, что сейчас он выглядит, как супертяж, который ведет системную, дисциплинированную подготовку для большого боя. Это подчеркивает, что он находится в режиме. То есть мы увидим Тайсона Фьюри в ринге в лучшей своей форме. Тайсон времен боя с Кличко? Я бы не стала сравнивать. Он был тогда молоденький, неопытный в плане профессионализма. Его качало. Он был сам поражен тем, что победил Владимира. И мы помним, какие последствия были для него от той победы", – сказала Шатерникова.

Также экс-чемпионка добавила, что все высказывания Фьюри об Усике, которые кардинально изменились в неделю боя, говорят о его эмоциональной неустойчивости.

"Но это его отличает от других. Не думаю, что изменения в риторике, это какая-то стратегия. Просто сегодня он хочет нагрубить, он скажет что-то в адрес Александра Усика. А завтра он проснется и думает, что Усик крутой. Все его поведение, по моему мнению, зависит от его настроения. Он психологически несблалансированный в жизни. Это его отличает от других. Это его изюминка. Интересно наблюдать, как Тайсон Фьюри поведет себя сегодня", – подчеркнула Алина.

Накануне Фьюри отказался проводить дуэль взглядов с Усиком после пресс-конференции. После мероприятия он нелепо оправдался за свой поступок.

В свою очередь команда Усика направила жалобу организаторам боя. Известно, что соперники непременно проведут реванш в октябре. Фьюри также подтверждал, что в нынешнем году проведет два поединка против украинца.

Легенда бокса Джордж Форман выразил уверенность в победе Александра. С таким же прогнозом выступил россиянин Василий Войцеховский, который предсказал победу украинца. Сам Усик высказался о завершении карьеры.

Накануне стало известно, что будет изображено на шортах Александра в поединке 18 мая. А искусственный интеллект предположил, чем закончится бой Усика и Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, стал известен рефери боя Усик – Фьюри. Он попадал в несколько курьезных ситуаций. Кроме того, СМИ заявили, что Фьюри пожертвует миллион фунтов для Украины.

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