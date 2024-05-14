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"Даже если я выиграю у Усика". Фьюри назвал последствия боя с украинцем

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
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'Даже если я выиграю у Усика'. Фьюри назвал последствия боя с украинцем

Обладатель титула WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) заявил, что у него нет шансов сразится в ближайшее время с Энтони Джошуа (28-3, 25 KO). Фьюри подтвердил информацию, что у него запланировано два боя с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

"Нет, никакого шанса. Мы с Усиком сразимся дважды, независимо от результата в субботний вечер. Даже если я разнесу его за один раунд, у него все равно будет реванш в октябре, мне так сказали. Так что, после этого мы займемся остальными трусами в этом дивизионе", – сказал британец в эфире Youtube-канала

Тайсон признался, что он заинтересован в победе, чтобы потом выйти на Джошуа

"Усик его дважды победил. Так что если я смогу победить этого парня в субботний вечер, то я буду "королем" и не стоит беспокоиться о шутах", – подытожил Фьюри.

"Даже если я выиграю у Усика". Фьюри назвал последствия боя с украинцем

Ранее искусственный интеллект ChatGPT спрогнозировал исход боя Усик – Фьюри с учетом сведений о бойцах и их предыдущих выступлениях, а также исходя из их стилей и тактики.

"Даже если я выиграю у Усика". Фьюри назвал последствия боя с украинцем

Как сообщал OBOZ.UA, за неделю до боя команды боксеров устроили стычку, в результате которой отец Тайсона получил рассечение. Украинец Станислав Степчук, которого Джон Фьюри ударил головой, прокомментировал инцидент. Позже отец боксера принес свои извинения.

"Даже если я выиграю у Усика". Фьюри назвал последствия боя с украинцем

Напомним, что Международная федерация бокса (IBF) лишит своего пояса победителя боя Александра Усика и Тайсона Фьюри.

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