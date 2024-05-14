'Даже если я выиграю у Усика'. Фьюри назвал последствия боя с украинцем

Обладатель титула WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) заявил, что у него нет шансов сразится в ближайшее время с Энтони Джошуа (28-3, 25 KO). Фьюри подтвердил информацию, что у него запланировано два боя с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

"Нет, никакого шанса. Мы с Усиком сразимся дважды, независимо от результата в субботний вечер. Даже если я разнесу его за один раунд, у него все равно будет реванш в октябре, мне так сказали. Так что, после этого мы займемся остальными трусами в этом дивизионе", – сказал британец в эфире Youtube-канала

Тайсон признался, что он заинтересован в победе, чтобы потом выйти на Джошуа

"Усик его дважды победил. Так что если я смогу победить этого парня в субботний вечер, то я буду "королем" и не стоит беспокоиться о шутах", – подытожил Фьюри.

Ранее искусственный интеллект ChatGPT спрогнозировал исход боя Усик – Фьюри с учетом сведений о бойцах и их предыдущих выступлениях, а также исходя из их стилей и тактики.

Как сообщал OBOZ.UA, за неделю до боя команды боксеров устроили стычку, в результате которой отец Тайсона получил рассечение. Украинец Станислав Степчук, которого Джон Фьюри ударил головой, прокомментировал инцидент. Позже отец боксера принес свои извинения.

Напомним, что Международная федерация бокса (IBF) лишит своего пояса победителя боя Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!