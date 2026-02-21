Американцы явно собрались бомбить Иран. У Трампа настолько плохи дела внутри страны (история с Эпштейном тащит его на дно), что у него нет другого выхода, кроме начала большой войны. Народ нужно срочно чем-то отвлечь.

Я, правда, сомневаюсь, что одними бомбардировками получится сковырнуть режим. Но посмотрим.

В идеале, американцы разбомбят там военные заводы, поставляющие продукцию в РФ, но не тронут нефтеэкспортные мощности, чтобы не цена нефти не стала совсем уж огромной.

Еще лучше будет, если они там посадят своего человека, который откроет Иран для американских нефтяных компаний. Тогда нефти на рынке станет слишком много, и она дичайше подешевеет.

Ждем, в ближайшие недели две вроде как должны начать.