'Он устает': Кличко рассказал, чего ждет от Усика и Фьюри

Результат боя Александра Усика (21-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира решит физическая готовность соперников. При этом украинскому боксеру стоит разрывать дистанцию против соперника, который имеет преимущество в размахе рук.

Такое мнение в интервью порталу "Чемпион" выразил легендарный Виталий Кличко. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе отметил, что с нетерпением ожидает поединка 18 мая, а также назвал большим недостатком Фьюри его неумение держать темп на протяжении всех 12 раундов.

"Ожидаю от Фьюри попыток работать на дистанции, ведь у него гораздо длиннее руки. Саша, в свою очередь, будет разрывать дистанции. Британец – клинчевать, наваливаться на Сашу. Не исключаю грязной работы со стороны Тайсона Фьюри. Усику нужно навязать темповое сражение. Давить и задавать темп. Работать на средней дистанции. Изнурить Тайсона Фьюри физически. Надеюсь, что Александр продемонстрирует отличный функционал. Недостаток британца – его кондиции, он устает в последних раундах", – сказал Кличко.

Накануне Фьюри отказался проводить дуэль взглядов с Усиком после пресс-конференции. После мероприятия он нелепо оправдался за свой поступок.

В свою очередь команда Усика направила жалобу организаторам боя. Известно, что соперники непременно проведут реванш в октябре. Фьюри также подтверждал, что в нынешнем году проведет два поединка против украинца.

Легенда бокса Джордж Форман выразил уверенность в победе Александра. С таким же прогнозом выступил россиянин Василий Войцеховский, который предсказал победу украинца. Сам Усик высказался о завершении карьеры.

Накануне стало известно, что будет изображено на шортах Александра в поединке 18 мая. А искусственный интеллект предположил, чем закончится бой Усика и Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, стал известен рефери боя Усик – Фьюри. Он попадал в несколько курьезных ситуаций. Кроме того, СМИ заявили, что Фьюри пожертвует миллион фунтов для Украины.

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