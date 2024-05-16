Фьюри 'сбежал' от Усика за 2 дня до боя за абсолютное чемпионство. Видео

Обладатель титула WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) отказался становиться лицом к лицу с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО). Во время традиционной пресс-конференции за 2 дня до поединка за абсолютно чемпионство британец "сбежал" от украинца.

Несмотря на все попытки организаторов поставить боксеров face-to-face, Фьюри проигнорировал это требование, повернувшись боком к Усику, и став смотреть в зал.

Спустя некоторое время Тайсон начал паясничать и кривляться, демонстрируя свои мускулы.

Ранее искусственный интеллект ChatGPT спрогнозировал исход боя Усик – Фьюри с учетом сведений о бойцах и их предыдущих выступлениях, а также исходя из их стилей и тактики.

Отметим, что за неделю до боя команды боксеров устроили стычку, в результате которой отец Тайсона получил рассечение.

Украинец Станислав Степчук, которого Джон Фьюри ударил головой, прокомментировал инцидент. Позже отец боксера принес свои извинения.

Напомним, что Международная федерация бокса (IBF) лишит своего пояса победителя боя Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, бой за первое абсолютное чемпионство в супертяжелом весе в эпоху четырех поясов Усик – Фьюри состоится 18 января в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Уже известно как в Украине можно будет посмотреть трансляцию этой битвы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!