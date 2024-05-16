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Фьюри "сбежал" от Усика за 2 дня до боя за абсолютное чемпионство. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,8 т.
Фьюри 'сбежал' от Усика за 2 дня до боя за абсолютное чемпионство. Видео

Обладатель титула WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) отказался становиться лицом к лицу с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО). Во время традиционной пресс-конференции за 2 дня до поединка за абсолютно чемпионство британец "сбежал" от украинца.

Несмотря на все попытки организаторов поставить боксеров face-to-face, Фьюри проигнорировал это требование, повернувшись боком к Усику, и став смотреть в зал.

Спустя некоторое время Тайсон начал паясничать и кривляться, демонстрируя свои мускулы.

Фьюри "сбежал" от Усика за 2 дня до боя за абсолютное чемпионство. Видео

Ранее искусственный интеллект ChatGPT спрогнозировал исход боя Усик – Фьюри с учетом сведений о бойцах и их предыдущих выступлениях, а также исходя из их стилей и тактики.

Фьюри "сбежал" от Усика за 2 дня до боя за абсолютное чемпионство. Видео

Отметим, что за неделю до боя команды боксеров устроили стычку, в результате которой отец Тайсона получил рассечение.

Фьюри "сбежал" от Усика за 2 дня до боя за абсолютное чемпионство. Видео

Украинец Станислав Степчук, которого Джон Фьюри ударил головой, прокомментировал инцидент. Позже отец боксера принес свои извинения.

Фьюри "сбежал" от Усика за 2 дня до боя за абсолютное чемпионство. Видео

Напомним, что Международная федерация бокса (IBF) лишит своего пояса победителя боя Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Фьюри "сбежал" от Усика за 2 дня до боя за абсолютное чемпионство. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, бой за первое абсолютное чемпионство в супертяжелом весе в эпоху четырех поясов Усик – Фьюри состоится 18 января в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Уже известно как в Украине можно будет посмотреть трансляцию этой битвы.

Фьюри "сбежал" от Усика за 2 дня до боя за абсолютное чемпионство. Видео

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