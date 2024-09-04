'Перенес пару нокдаунов': Бриедис рассказал, что произойдет в реванше Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майрис Бриедис выразил уверенность в том, что Александр Усик (22-0, 14 КО) победит Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) в реванше. Латвийский боксер, который в 2018 году оказал упорное сопротивление украинцу, проиграв решением большинства судей, восхитился умениями нашего соотечественника.

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Об этом Бриедис заявил в интервью YouTube-каналу RUS TVNET. Экс-обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) подчеркнул, что в супертяжелом весе Усик продемонстрировал невероятную стойкость, когда "перенес несколько стоячих нокдаунов" в первом поединке против Фьюри 18 мая.

"Я думаю, что Усик снова выиграет у Фьюри. На самом деле я думал, что в первом бою 50 на 50. Я удивился. Интересно было, как он показал свое терпение, потому что ему было очень тяжело. Я думаю, он перенес там пару стоячих нокдаунов. Он выстоял и показал, что может держать удар по своей голове от супертяжа. Поэтому там Усик показал характер, мастерство – все показал. Попробуй к такому гиганту подойти. Не было удобно, но он показал самые сильные навыки, которые должны быть у мужчины, – характер, терпение, знание", – сказал Бриедис, который 19 августа объявил о завершении карьеры.

Напомним, что в первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF), за который 21 сентября подерутся Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) и Даниель Дюбуа (21-2, 20 КО).

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта. Сам украинец прокомментировал свое решение. Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров.

Наш соотечественник поделился ожиданиями от второго боя с Тайсоном и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя с Фьюри 18 мая. Кроме того, Александр прокомментировал травму, которую получил в поединке.

Украинец огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике. Тренер Сергей Лапин рассказал, чего ждет от реванша его подопечного с британцем.

Кроме того, россиянин Александр Поветкин приписал РФ успехи нашего соотечественника. А бывший чемпион мира Карл Фроч назвал бумажным титул Усика, который разыграют Джошуа и Дюбуа.

Как сообщал OBOZ.UA, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона Фьюри победителем будущего реванша с Александром Усиком. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

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