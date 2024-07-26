Усик впервые прокомментировал ситуацию, где его заставили отказаться от чемпионского пояса

Бывший абсолютный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (22-0, 14 КО) спокойно воспринял лишение его пояса Международной федерации бокса (BF) после победы над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Наш соотечественник отметил, что хочет видеть в дивизионе титульные поединки, поэтому он поддерживает проведение боя Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) и Даниеля Дюбуа (21-2, 20 КО), на кону которого и будет стоять этот приз.

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Об этом Усик рассказал в интервью YouTube-каналу Boxing King Media. По словам украинского боксера, он не видит ничего плохого в правила, согласно которому чемпион должен регулярно защищать свои пояса, однако в его приоритете сейчас стоит реванш с Фьюри, из-за чего он и решил отказаться от титула.

"Мы выиграли, мы – абсолютные чемпиона мира. У нас все четыре пояса. Да, есть политика, я должен защищать свои пояса. Я понимаю это. Для меня очень важно, чтобы мои дивизион был активным. Энтони Джошуа – отличный боксер. Даниель Дюбуа тоже. Отлично, что они дерутся за пояс IBF! Окей, у меня теперь три пояса. Сейчас у нас есть реванш с Тайсоном Фьюри. Мы его сделаем, а потом посмотрим, что дальше. Для меня не имеет значения, что пояс забрали. Это нормально. Я счастлив. У меня не отобрали звание абсолютного чемпиона, потому что я уже его выиграл. Я – абсолютный чемпион", – сказал Усик.

Напомним, что ранее стало известно, что IBF не оставила выбора Усику, из-за чего тот и остался без пояса. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта.

Сам украинец также ответил на обвинения в мошенничестве во время боя с Фьюри 18 мая. Кроме того, Александр прокомментировал травму, которую получил в поединке.

Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров.

Также Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

Как сообщал OBOZ.UA, тренер Сергей Лапин рассказал, чего ждет от реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри. Сам боксер вернулся в Украину и получил подарок от ВСУ.

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