Усик добыл одну из самых сложных побед в своей карьере. Как это было. Видео

Ровно 6 лет назад, 27 января 2018 года, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик победил литовского боксера Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Поединок на "Арена Рига" завершился раздельным решением 115-113(х2), 114-114 в пользу украинца.

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На кону стояли два чемпионских титула: пояс по версиям WBC, который принадлежал Бриедису и WBO, который принадлежал Усику,

Поединок складывался очень непросто для нашего соотечественника. Как позже признавался промоутер Усика Александр Красюк, его подопечный находился в шаге от первого поражения в профессиональной карьере.

В этой встрече Усик выбросил большее количество ударов. Александр намного активнее работал джебом, донеся до цели 91 удар передней рукой из 550, против 46/137 у Бриедиса.

По словам Усика он предполагал, что бой будет проходить именно в таком быстром ключе, но очень удивлен, что в поединке было только несколько клинчей.

Во время послематчевого интервью Александр сказал, что если оценивать бой по шкале трудности от 0 до 10, он поставил бы ему 17.

OBOZ.UA предлагает своим читателям в очередной раз проникнуться атмосферой элитного бокса от украинского боксера.

Напомним, что 17 февраля 2024-го Усик сразится с британцем Тайсоном Фьюри за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе. На кону будут стоять титулы по версиям WBC, WBA, IBF и WBO. Это станет первой битвой в истории эпохи четырех поясов.

25 января стало известно, что битва Усик – Фьюри столкнулась с серьезной проблемой.

Как сообщал OBOZ.UA, победитель исторического боя за абсолютный титул в супертяжелом весе между Фьюри и Усиком получит особенный новый пояс. Непобедимые боксеры 17 февраля сразятся за чемпионство по версиям WBC, WBA, IBF и WBO впервые в истории эпохи четырех поясов.

Бывший чемпион мира в крузервейте, а сейчас аналитик бокса Джонни Нельсон предположил, что этот бой британца и украинца не состоится.

Ранее этот вечер планировался на 23 декабря, но Тайсон Фьюри получил рассечение во время поединка с Фрэнсисом Нганну и противостояние было перенесено. Александр Усик до этого дрался с Даниэлем Дюбуа, где победил нокаутом.

Последним абсолютным чемпионом в хэвивейте был Леннокс Льюис – в 1999-м он владел поясами WBA, WBC и IBF, чего тогда было достаточно для такого звания.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший выразил уверенность, что Александр в бою с Тайсоном столкнется со своей главной проблемой – отсутствием мощного нокаутирующего удара.

1 января суперкомпьютер BETSiE, который спрогнозировал исходы самых главных спортивных событий 2024 года, назвал победителя мегафайта Усик - Фьюри.

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