'Бумажный титул. Усик и точка': экс-чемпион мира высмеял бой Джошуа и Дюбуа

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч высмеял поединок британцев Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) и Даниеля Дюбуа (21-2, 20 КО). В частности, он отметил, что победитель боя не имеет права считаться полноценным обладателем пояса Международной боксерской федерации (IBF), от которого вынудили отказаться Александра Усика (22-0, 14 КО).

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Об этом Фроч заявил в интервью YouTube-каналу iFL TV. 47-летний британец отметил, что его соотечественники не заслужили права биться за титул, а полноценным чемпионом по версии IBF в супертяжелом весе должен считаться украинский боксер.

"Почему IBF захотела отобрать титул у Усика? Все дело в политике. Эдди Хирн продвигает свои интересы и добился того, что этот титул стал вакантным. Теперь Джошуа и Дюбуа могут сразиться за пояс чемпиона мира. Но это всего лишь бумажный титул, он ненастоящий. Кто бы ни выиграл бой между Джошуа и Дюбуа, он не может называть себя чемпионом. У вас есть титул IBF, но настоящий чемпион – это Усик. И все. Точка", – сказал Фроч.

Отметим, что Джошуа и Дюбуа подерутся 21 сентября в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли". При этом в Саудовской Аварии уже заявили о намерении организовать поединок Энтони с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Цыганский король в свою очередь ожидает реванша с Усиком 21 декабря.

Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров. При этом сам украинец отмечал, что заинтересован в проведении третьего поединка против Энтони.

Наш соотечественник поделился ожиданиями от второго боя с Тайсоном и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя с Фьюри 18 мая. Кроме того, Александр прокомментировал травму, которую получил в поединке.

Как сообщал OBOZ.UA, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона Фьюри победителем будущего реванша с Александром Усиком.

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