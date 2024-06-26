Больше не абсолютный! Усик отказался от чемпионского пояса

Непобедимый украинский чемпион Александр Усик (22-0, 14 КО) отказался от пояса Международной боксерской федерации (IBF). У себя в Instagram, наш соотечественник опубликовал короткое видео, в котором объяснил причины такого поступка.

Видео дня

Усик обратился к Джошуа и Дюбуа, заявив, что подарок для них.

"Всем привет! Энтони и Даниель. Я знаю, что титул IBF очень важен для вас. Я делаю подарок, к вашему бою 21 сентября", – заявил Усик.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая в Эр-Рияде Усик победил Фьюри и стал обладателем поясов WBA, WBO, IBF и WBC в супертяжелом весе.

19 мая появилась информация, что Усик пробудет абсолютным чемпионом лишь до 1 июня 2024 года, так как обязательная защита титула IBF против Филиппа Хрговича просрочена. Команда Усика официально подала прошение оставить титул для реванша с Фьюри.

2 июня непобедимый временный чемпион IBF Филипп Хргович потерпел сенсационное поражение от британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа (21-2, 20 КО), чем спутал все карты организаторам поединка за полноценный пояс IBF.

21 сентября на стадионе "Уэмбли" должен состояться поединок между британцами Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа.

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